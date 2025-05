Este viernes 9 de mayo, la Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) liberó a dos policías que habían sido detenidos en el marco de una investigación por corrupción en la compra de combustible para patrulleros de la Unidad Regional II. Se trata de Francisco T. y Ramón S., quienes, tras un análisis exhaustivo de documentación y pruebas de descargo, fueron desvinculados de la maniobra delictiva por no haber tenido una intervención directa.

Según el MPA, no existen elementos que permitan suponer que los agentes liberados puedan entorpecer la investigación en curso. La decisión fue tomada luego de que se revisaran minuciosamente los informes contables y registros internos relacionados con la carga de combustibles.

En contraposición, otros 18 efectivos continúan bajo investigación y serán imputados el próximo martes 13 de mayo por su presunta participación en la malversación de caudales públicos. Entre ellos se encuentran Davina P., Mario B., Rodrigo D., Gerardo R., Nancy P., Sergio L., Juan V., Juan P., Javier A., Fernando C., Jorge D., Gustavo B., Franco C., Fabián F., Mónica B., Daniel R., María D.F. y Oscar C.

La causa, que ha sacudido al ámbito policial provincial, gira en torno al desvío de aproximadamente 45 millones de pesos, dentro de un presupuesto mensual de 380 millones asignado a la URII para el abastecimiento de combustibles de sus unidades móviles.

Desde el Ministerio Público se remarcó que la investigación continúa en curso y que podrían surgir nuevas imputaciones conforme avance el análisis de las pruebas recolectadas.