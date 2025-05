Incidentes en marcha de jubilados frente al Congreso: la Policía demoró al Padre “Paco” Olveira

Una nueva jornada de protesta de jubilados frente al Congreso de la Nación terminó este miércoles con tensión e incidentes, luego de que la Policía de la Ciudad aplicara el protocolo antipiquetes para desalojar a los manifestantes que se congregaban en la tradicional movilización de los miércoles. Entre los involucrados se encontraba el sacerdote Francisco “Paco” Olveira, quien resultó herido y fue demorado brevemente por las fuerzas de seguridad.

El operativo se desplegó desde las primeras horas de la mañana, con un fuerte vallado en torno al Parlamento. A medida que avanzaba la movilización, se registraron forcejeos y empujones entre los manifestantes —en su mayoría adultos mayores— y efectivos policiales. Según denunciaron desde el lugar, al menos una persona fue detenida, y varios manifestantes, incluidos periodistas, sufrieron agresiones.

El propio Olveira relató lo ocurrido en declaraciones al periodista Jorge Rial: “Estábamos en la primera fila, dando la vuelta al Congreso, y en un momento empezaron a empujarnos fuerte y tiraron a una jubilada. Entonces nos acercamos para ayudarla y se quieren llevar preso a un compañero. Dijeron que estaba golpeando a la Policía, pero estaba parando los escudos”.

El referente del grupo Opción por los Pobres sufrió un corte debajo del ojo derecho, presuntamente causado por un escudo policial. A pesar de la lesión, minimizó su situación: “Me siento bien, seguramente me habrán dado con alguno de los escudos o con la mano. ¡No me di cuenta! Me tomaron los datos por si después me quiere llamar el fiscal”.

Desde el móvil del canal C5N, Olveira mostró la herida ante las cámaras y expresó su malestar por la represión: “La represión como siempre, pero al cura no se lo llevan detenido. Pero sí está demorado el otro compañero, que no hizo nada. Me voy a ir con él. Yo tengo coronita, el pueblo no”.

Organizaciones sociales y de derechos humanos repudiaron lo ocurrido, mientras que hasta el momento no hubo una declaración oficial del Ministerio de Seguridad porteño.