Un violento episodio ocurrido en la medianoche del viernes en Venado Tuerto conmociona a la comunidad. Agostina, una joven vecina de la ciudad, fue víctima del ataque de un perro pitbull mientras se encontraba en la intersección de Ruta 8 y calle Alvear.

Según relató la propia víctima a través de sus redes sociales, el animal la atacó sin motivo aparente mientras esperaba en un semáforo. “El perro no me soltó por casi una cuadra”, escribió, aún consternada por lo ocurrido. Lo más alarmante es que el dueño del animal se encontraba en la vereda presenciando el hecho y, de acuerdo a la denunciante, no hizo nada para detenerlo.

Agostina compartió imágenes del grave estado en que quedó su pierna: puntos de sutura, pérdida de tejido y riesgo de infección. “Gracias a Dios venía sin mi hija, porque si estaba conmigo, me la mata”, expresó con angustia.

La mujer aseguró haber realizado la denuncia correspondiente ante las autoridades y mencionó que no sería la primera vez que este perro protagoniza un incidente de estas características. Agradeció también al intendente Leo Chiarella y a su equipo por brindarle apoyo tras el hecho.

Este nuevo caso reaviva el debate sobre la tenencia responsable de mascotas, especialmente de razas consideradas potencialmente peligrosas como el pitbull. Desde distintos sectores ya se plantean pedidos para reforzar la reglamentación sobre la circulación de estos animales en espacios públicos, con el objetivo de evitar nuevas situaciones de riesgo.