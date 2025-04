La Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe desarticuló un vivero de cultivo de marihuana que operaba en el interior de un taller mecánico de la ciudad de Rosario, utilizando luminarias LED robadas del alumbrado público. El operativo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en calle Turín al 4200, en el barrio Matheu, y concluyó con la aprehensión de cuatro personas.



La intervención policial fue posible gracias al sistema de geolocalización incorporado en los equipos, propiedad de la Municipalidad de Rosario. Los artefactos habían sido denunciados como robados, y tras un trabajo coordinado entre la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe y la Unidad Fiscal, se logró rastrear su ubicación.



Durante el allanamiento, autorizado por los fiscales Carlos Covani y Guillermina Torno, los agentes encontraron seis lámparas LED colgantes y una con balastro, todas en funcionamiento dentro del vivero. También se incautaron 39 plantas de cannabis, 11 frascos y 8 bolsas de nailon con marihuana fraccionada, además de 3 teléfonos celulares, dinero en efectivo (1.916.000 pesos, 200 dólares y 199 reales) y otros elementos de interés para la causa.

Los detenidos fueron identificados como Horacio Mauricio C. (62), Jonatan Mauricio C. (34), Mauro Joel C. (32) y Patricia Claudia C. (61), quienes fueron puestos a disposición de la Justicia para determinar su responsabilidad penal.

Desde el municipio destacaron el valor del sistema GPS implementado en las luminarias, herramienta que permitió detectar el desvío del material y colaborar con la investigación judicial. Tras la verificación técnica, los equipos fueron restituidos al área municipal correspondiente.