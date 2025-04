El flujo de divisas en Argentina sigue mostrando señales de un profundo desequilibrio. Entre junio de 2024 y marzo de 2025, el balance cambiario del Banco Central (BCRA) acumuló un déficit de cuenta corriente de US$ 11.656 millones, reflejando una salida de dólares persistentemente superior a los ingresos.

Según datos oficiales citados por el diario Clarín, marzo fue un mes particularmente crítico: el déficit de la cuenta corriente ascendió a US$ 1.674 millones, el nivel más alto desde que asumió la actual administración. Además, la balanza comercial —diferencia entre exportaciones e importaciones— registró un saldo negativo de US$ 456 millones, marcando la segunda vez en esta gestión que el intercambio de bienes arroja números rojos, después del déficit de diciembre de 2024.

Los pagos por importaciones treparon a US$ 5.752 millones, mientras que los ingresos por exportaciones apenas alcanzaron los US$ 5.296 millones. A esto se sumó el impacto de la cuenta de "Servicios", que contribuyó significativamente al déficit con un saldo negativo de US$ 799 millones. Esta cifra representa un salto notable respecto a marzo de 2024, cuando el déficit en servicios había sido de apenas US$ 111 millones.

El principal factor detrás de este aumento fue el incremento de los egresos netos por "Viajes, pasajes y pagos con tarjeta" (US$ 698 millones), seguido por "Otros servicios" (US$ 181 millones) y "Fletes y seguros" (US$ 134 millones). Los ingresos netos en "Servicios empresariales profesionales y técnicos" (US$ 214 millones) apenas lograron amortiguar la caída.

A su vez, el Banco Central intervino en el mercado cambiario con una venta neta de US$ 202 millones para contener la brecha entre el dólar oficial y el dólar MEP. También incidió el déficit de US$ 1.053 millones en la cuenta financiera cambiaria del Gobierno y del propio BCRA, lo que llevó a una pérdida de reservas internacionales de US$ 3.131 millones en marzo.

En el primer trimestre de 2025, si bien el comercio exterior arrojó un saldo positivo de US$ 838 millones, los déficits de la cuenta de servicios (US$ 3.024 millones), de intereses (US$ 1.974 millones) y de utilidades (US$ 38 millones) profundizaron el desequilibrio.

El sector privado también enfrentó fuertes pagos de intereses, por un total de US$ 850 millones, a los que se sumaron desembolsos del Gobierno hacia el FMI y otros organismos internacionales.

La creciente fuga de divisas, sumada a la modificación cambiaria pactada en abril con el Fondo Monetario Internacional —que estableció un esquema de flotación con bandas móviles—, plantea un desafío adicional para la estabilidad económica. Consultoras privadas advierten que, aunque el refuerzo de reservas ayuda a corto plazo, la apreciación del peso podría agravar el desequilibrio externo en los próximos meses.