A 20 días de la desaparición de Lian Flores en Ballesteros Sud, la incertidumbre y la angustia siguen dominando la situación. La familia del niño, que mantiene la esperanza de encontrarlo con vida, se enfrenta a la angustia de no recibir novedades sobre el avance de la investigación.

El abogado de la familia, Darío Baggini, expresó su frustración ante la falta de información y la imposibilidad de saber si la investigación ha sido llevada a cabo correctamente. En su intervención, remarcó que el hecho de que aún se mantiene el secreto de sumario desde las primeras horas de la desaparición impide conocer detalles fundamentales sobre la causa.

“Ya no podemos hablar de un chico que se perdió, porque si no con los rastrillajes que se hicieron en la zona cero lo hubieran encontrado”, indicó Baggini, señalando que la situación es insostenible para los familiares, quienes no saben qué esperar de la investigación. El abogado también agregó que las hipótesis en torno al caso varían desde un accidente hasta la posibilidad de que se trate de personas, pero ninguna teoría tiene sustento claro debido al hermetismo que rodea la causa.

En un contexto de creciente desesperación, los familiares de Lian se ven afectados por el dolor de la incertidumbre. Baggini describió cómo los hermanos del pequeño, que se mantienen en contacto con la familia, viven la tragedia con profunda angustia, repartiéndose ropa y guardando lo que corresponde a Lian.

El letrado destacó que este caso guarda muchas similitudes con el de Loan Danilo Peña, un niño que desapareció en la provincia de Corrientes, pero la diferencia radica en que, en el caso de Lian, el secreto de sumario ha sido mucho más estricto, lo que dificulta el acceso a información vital.

“Acá hay un secreto de sumario hermético, que ni siquiera te da la posibilidad de conocer si la investigación estuvo bien hecha o si hay encubridores”, subrayó el abogado, destacando la frustración de la familia que no sabe si los avances que se informan son efectivos o no.

Mientras se realizan nuevas pericias, como el análisis de celulares y pruebas internacionales, Baggini dejó claro que la familia no ha recibido información sobre si estas investigaciones han arrojado resultados positivos. La falta de respuestas se suma al dolor y la desesperación de los seres queridos de Lian, quienes claman por justicia y claridad.