El juicio por la muerte de Diego Maradona, uno de los íconos más grandes del fútbol mundial, comenzó esta semana en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro. Siete profesionales de la salud, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, se enfrentan a cargos de "homicidio simple con dolo eventual" por su presunta responsabilidad en el fallecimiento de Maradona el 25 de noviembre de 2020.



El escenario en los tribunales estuvo marcado por la presencia de miles de fanáticos que, con banderas y consignas, clamaron justicia por el “Diez”. La atmósfera estaba cargada de emoción, con gritos de indignación dirigidos a los acusados, quienes llegaron al edificio bajo una lluvia de reproches. Entre ellos, Luque, quien sufrió un notable cambio físico en los últimos años, pasó desapercibido por los seguidores de Maradona, aunque su responsabilidad sigue siendo central en el proceso.



La acusación, encabezada por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, sostiene que la internación domiciliaria que se le proporcionó a Maradona en su hogar de Tigre careció de los cuidados médicos necesarios y que los profesionales omitieron brindar la atención adecuada. Ferrari calificó la internación como un "teatro del horror", y la querella argumenta que si Maradona hubiera recibido asistencia médica a tiempo, podría haberse evitado su muerte. Según esta visión, los acusados no solo fueron negligentes, sino que actuaron con conocimiento de causa y sin tomar las medidas adecuadas para salvar su vida.



En contraposición, las defensas de los imputados insisten en que el fallecimiento de Maradona fue inesperado y no pudo haberse previsto. Alegan que el ídolo del fútbol no presentaba síntomas claros de riesgo cardiológico, y que su muerte fue producto de una cardiopatía aguda sin advertencias previas. Los abogados de Luque, Cosachov y otros miembros del equipo médico, sostienen que sus defendidos actuaron con la intención de ayudar y que no existe prueba que vincule su comportamiento con el desenlace fatal.



A lo largo del juicio, que se extenderá por varios meses, se presentarán testimonios y pruebas que podrían cambiar el rumbo de este polémico caso, que no solo involucra a los acusados, sino que también mantiene al mundo del fútbol y a los seguidores de Maradona expectantes.