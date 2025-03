La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei por su ausencia en Bahía Blanca, la ciudad bonaerense golpeada por un devastador temporal que dejó un saldo de 16 muertos, cientos de evacuados y daños materiales que superan los 400 mil millones de pesos.

"Pensé… 'SEGURO QUE ESTE VIAJA A BAHÍA BLANCA, porque lo que pasó es apocalíptico'. Y no… NADA. ¡MADRE DE DIOS! ¡QUÉ DESCONEXIÓN EMOCIONAL TENÉS CON LOS QUE SUFREN!", escribió la exmandataria en su cuenta de X (ex Twitter), cuestionando la falta de presencia del jefe de Estado en la zona afectada.

Comparaciones con su gestión

En su mensaje, Fernández de Kirchner comparó la actitud del actual gobierno con su accionar ante tragedias naturales durante su presidencia. Entre los ejemplos que mencionaron, recordaron:

Tartagal, Salta (2009): "Un alud de barro sepultó el pueblo. No lo dudé un instante: me fui derecho para Salta y terminé enterrada en el lodo con los vecinos".

San Pedro, Misiones (2009): "Un tornado voló el pueblo. Llegué al otro día y, como no se podía volar, me subí a una camioneta con el gobernador Maurice Closs y recorrimos media provincia bajo la lluvia".

La Plata (2013): "Fui al otro día de la inundación que se llevó la vida de tantos platenses. No sabés el rol que cumplió el Ejército y los pibes de La Cámpora organizando la ayuda a los vecinos".

Barrio Mitre, CABA (2013): "Gestionamos con el propietario del shopping DOT para realizar obras que evitaran futuras inundaciones".

La exmandataria insistió en que no basta con enviar ayuda, sino que se debe acompañar con presencia en el lugar y decisiones concretas para la reconstrucción. "No se trata solo de poner la cara para la tele, hay que poner la cara y la billetera para reconstruir Bahía Blanca", enfatizó.

Críticas al manejo económico

En su publicación, Kirchner también apuntó contra la política económica del Gobierno, señalando que el Banco Central utilizó 224 millones de dólares en un solo día para intervenir en el mercado cambiario. "EN UN DÍA QUEMASTE MÁS DE LA MITAD DE LO QUE NECESITA BAHÍA BLANCA PARA SU RECONSTRUCCIÓN… FIJATE, MILEI", sentenció.

Hasta el momento, el presidente no ha respondido a las críticas. Sin embargo, desde el Ejecutivo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, coordinaron operativos de asistencia en la ciudad.

La ausencia de Milei en Bahía Blanca generó un fuerte debate en redes sociales y en el ámbito político, con opiniones divididas sobre su decisión de no visitar la zona afectada.