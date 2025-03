El Instituto de Virología de Wuhan vuelve a estar en el centro del debate global tras el hallazgo del virus HKU5-CoV-2, un nuevo coronavirus identificado en murciélagos. Investigadores chinos han descubierto que este virus puede infectar células humanas mediante el receptor ACE2, el mismo mecanismo utilizado por el SARS-CoV-2. Sin embargo, lo que ha despertado críticas en la comunidad científica no es solo el descubrimiento en sí, sino las condiciones en las que se llevó a cabo el estudio.

Epidemólogos como W. Ian Lipkin y Ralph Baric han manifestado su preocupación respecto a la bioseguridad en los laboratorios chinos. En un artículo publicado en The New York Times, los especialistas advirtieron que investigaciones con patógenos potencialmente pandémicos deben realizarse en instalaciones con los más altos estándares de seguridad, algo que, según indican, no estaría ocurriendo en China.

Laboratorios de "bioseguridad insuficiente"

Uno de los puntos más controvertidos es que el estudio del HKU5-CoV-2 no se realizó en un laboratorio de nivel BSL-4, el estándar más alto para la investigación de virus de riesgo. En su lugar, los científicos chinos habrían trabajado en un laboratorio clasificado como "BSL-2 plus", una categoría no reconocida oficialmente por organismos internacionales como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

Lipkin y Baric cuestionaron la decisión de permitir este tipo de experimentos en entornos con medidas de bioseguridad menos estrictas. "Nos preocupa que algunos científicos estén experimentando con virus de maneras que podrían ponernos a todos en peligro", alertaron.

El rol de la OMS y la falta de regulaciones internacionales

El debate sobre la seguridad en la investigación virológica no es nuevo, pero la falta de una normativa global uniforme ha permitido que ciertos países operen bajo estándares menos rigurosos. Mientras que en Estados Unidos y Europa existen regulaciones estrictas para el manejo de patógenos peligrosos, en China y otras naciones no siempre se aplican las mismas precauciones.

Los expertos instan a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a establecer estándares internacionales más claros y fiscalizar el cumplimiento de normas de bioseguridad. Sin estas regulaciones, se teme que investigaciones con virus potencialmente peligrosos puedan desencadenar nuevas crisis sanitarias.

Medidas propuestas para evitar futuros riesgos

Lipkin y Baric han sugerido varias medidas para fortalecer la seguridad en la investigación de virus de alto riesgo. Entre ellas, destacan:

Exigir certificaciones internacionales de bioseguridad en todos los laboratorios que estudien patógenos peligrosos.

Implementar auditorías independientes en centros de investigación de alto riesgo.

Restringir la financiación a estudios que no cumplan con estándares globales de bioseguridad.

Establecer criterios más estrictos en la publicación de investigaciones sobre virus con potencial pandémico.

La discusión sobre la seguridad en laboratorios chinos está lejos de concluir. A medida que la ciencia avanza en el estudio de nuevos virus, también crece la preocupación sobre cómo prevenir futuros brotes que puedan derivar en pandemias globales. La falta de regulaciones claras y la permisividad en ciertos países podrían representar un serio riesgo para la salud pública mundial.