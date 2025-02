Manchester City presentó al Diablito Echeverri: "Es uno de los mejores talentos de los últimos años"

El Manchester City hizo oficial la llegada del talentoso mediocampista argentino Claudio "Diablito" Echeverri, quien se unió al equipo dirigido por Pep Guardiola tras completar su cesión en River Plate. La presentación del juvenil incluyó un video en el que, con entusiasmo, saludó a los aficionados: "Hi, Blues. Come on City".

El club inglés ya había cerrado su traspaso el año pasado, pero optó por dejarlo cedido en River para que continuara con su desarrollo. Tras su destacada participación en el Sudamericano Sub-20 con la selección argentina, finalmente se sumó al plantel ciudadano.

"En cuanto lo vimos jugar, supimos que queríamos que se convirtiera en jugador del Manchester City", destacó Txiki Begiristain, director deportivo del club. "Claudio es uno de los mejores talentos surgidos en Sudamérica en los últimos años. Su técnica, velocidad y capacidad para regatear lo convierten en un jugador con un gran potencial. Nuestro objetivo ahora es ayudarlo a convertirse en un futbolista de clase mundial".

Echeverri, quien debutó con River Plate en junio de 2023 bajo la dirección de Martín Demichelis, dejó una marca con cuatro goles y ocho asistencias en 48 partidos con el club argentino. Sin embargo, su desempeño más destacado llegó con la selección juvenil: en el Mundial Sub-17 de 2023 anotó cinco goles, tres de ellos en un memorable partido contra Brasil, y en el reciente Sudamericano Sub-20 marcó seis tantos, ayudando a Argentina a clasificar al próximo Mundial de la categoría.

En su llegada al City, el juvenil expresó su entusiasmo: "Estoy muy contento de estar aquí. Tenía una gran ilusión de venir. Ahora toca disfrutar, divertirme y jugar, que es lo que más me gusta". Además, destacó su estilo de juego basado en la velocidad, la gambeta y la definición.

Echeverri usará el dorsal 30 y firmó contrato con el club hasta 2028. Su incorporación se da en un momento clave para el City, que recientemente quedó eliminado de la Champions League ante el Real Madrid. "El fútbol ha sido mi vida y mi sueño siempre fue jugar en uno de los mejores equipos de Europa. Ahora mi meta es trabajar duro y demostrar que puedo ser parte de este equipo", afirmó el Diablito en declaraciones al sitio web del club.