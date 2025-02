Wanda Nara rompió en llanto al recibir un premio como la Mujer del Año en Turquía: “Mis hijos están orgullosos de su mamá”

Wanda Nara recibió el premio a la Mujer del Año en los Europe Awards, una gala celebrada en Estambul, Turquía, ciudad a la que se mudó junto a Mauro Icardi y sus hijas Francesca e Isabella cuando el delantero pasó a jugar al Galatasaray. La mediática estuvo acompañada por su asistente todoterreno Kennys Palacios. Allí se la vio emocionada hasta las lágrimas mientras agradecía la distinción.

En el video, que difundió el medio turco 2.Sayfaofficial desde la red social X, se la ve pararse de su mesa para recibir el premio y cómo su asistente le acomoda la cola del vestido rosado y ajustado que lució, para no pisársela. Luego, al subir al estrado, recibió la estatuilla y rompió en llanto.



En las imágenes, se escucha un fragmento del discurso de Wanda, en el que dice que sus hijos “están muy orgullosos de su mamá” y se le quiebra la voz. “Oh, no llores, nena”, se le escucha decir, en inglés, a la presentadora, mientras la mediática argentina sostiene su estatuilla y agradece.

Todo esto se da en un contexto en el que sigue la telenovela de la vida real, la cual protagonizan la propia Wanda e Icardi. Es que el futbolista llegó con su actual novia, Eugenia la China Suárez a Estambul para que el Galatasaray analice cómo continúa su lesión. En paralelo, la mediática recibió este galardón. Todo, al mismo tiempo. La flamante pareja entre el futbolista y la actriz participó desde la tribuna en el clásico entre Galatasaray y Fenerbahçe. Allí fueron captados por las cámaras de una señal televisiva de deportes, mientras miraban el partido de buen humor y muy relajados. Él eligió para la ocasión un suéter verde musgo, mientras que ella apostó por un abrigo de botones dorados.

Muy cerca, en la misma capital turca, Wanda y su ajustado vestido rosa recibieron su distinción. “Ganééé BEST WOMAN OF THE YEAR. Europe Awards. Thanks”, escribió en sus redes sociales; es decir “gané Mujer del Año en los Europe Awards”. “Una noche soñada en Estambul”, completó la mediática, quien posó junto a su premio y mostró cada detalle del vestido que eligió, un diseño que contaba con una larga cola.

Nara no pasó desapercibida en su visita a la ciudad turca. Desde las primeras horas de su llegada, compartió con sus seguidores imágenes que reflejaron tanto su amor por el lujo como su espíritu turístico. En un elegante paseo en yate por el Bósforo, la empresaria se mostró relajada pero impecable con un conjunto de pantalón ancho de jean, blazer negro, gorro de lana y gafas de sol. Una de las imágenes más destacadas mostró su pose frente a la mezquita Ortaköy, famosa por su belleza, lo que añadió un toque cultural a su estancia.

Dentro del yate, la hermana de Zaira Nara también presumió de los detalles del interior de lujo, destacando su bolso Hermès Birkin camel, el cual la acompañó en cada una de sus postales. Más tarde, publicó una foto disfrutando de un té turco, que calificó como su favorito, mientras admiraba la impresionante vista del estrecho.

No tardaron en llegar otros momentos destacados de su visita. En un clip grabado desde una limusina con lujoso interior blanco y luces en el techo, la empresaria apareció junto a su amigo Kennys Palacios, mientras mostraba su bolso Hermès en tono gris. Durante el trayecto, el videoclip de su canción favorita, “Bad Bitch”, sonaba en la pantalla gigante del vehículo, marcando un contraste entre el lujo y la diversión.

En uno de los momentos más esperados, Nara mostró el vestido que podría lucir en una ceremonia de premios: un impresionante diseño rojo con una voluminosa falda de tul. Posando ante una vista panorámica de la ciudad, escribió: “Una argentina en Estambul. Esperando a esta noche mi nominación”. Sus seguidores no tardaron en inundar la publicación con elogios como: “Hermosa. Reina de todo” y “Siempre brillando por sí misma”.