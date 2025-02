Primera fecha de la Liga Venadense de Fútbol (LVF)

En el adelanto del día sábado Independiente en su casa se impuso 3 a 0 ante Sportivo María Teresa con goles de Maximiliano Aguirre y Sergio Matich en dos oportunidades; ganando 2 a 0 también en la reserva.



Mientras que el domingo Studebaker se impuso 1 a 0 de local en el parque con un intenso calor que también se vio afectado en el juego. El gol fue de Antonieta.



Sportsman por su parte visitó al equipo de San Jorge en Carmen perdiendo dos por cero con dos goles de Tomas Correa.



Aquí le ofrecemos los redultados de lo que fue el arranque de la fecha uno en la divisional "A".

Studebaker 1 vs Peñarol 0

Rivadavia 1 vs Racing 1

Teodelina 2 vs Jorge Newbery 3

Belgrano 2 vs Gral.Belgrano 2

Juventud Pueyrredon 2 vs Sarmiento 0

Hughes 0 vs Union y Cultura 2

Centenario 1 vs Sp. Sancti Spiritu 0

Atletico Elortondo 2 vs Sportsman de Carmen 1

Puntos :

Jorge Newbery 3

Studebaker 3

Juventud Pueyrredon 3

Unión y Cultura 3

Centenario 3

Atlético Elortondo 3

Rivadavia 1

Racing 1

Belgrano 1

Gral.Belgrano 1

Teodelina 0

Peñarol 0

Sarmiento 0

Hughes 0

Sportsman (C) 0

Columnista :

José Luis Cardozo



Para Novedades del Sur