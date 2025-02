Atlético de Madrid y Real Madrid se cruzarán en los octavos de final de la Champions League: El derbi que paraliza Europa

Los octavos de final de la UEFA Champions League 2025 tendrán como plato fuerte el enfrentamiento entre Atlético de Madrid y Real Madrid, una eliminatoria que alcanzará todas las miradas. El sorteo, realizado este viernes en Nyon, Suiza, definió que ambos gigantes del fútbol español se medirán en una serie que promete espectáculo y tensión.

El primer duelo será en el Santiago Bernabéu, los días 4 o 5 de marzo, mientras que la revancha se disputará en el Riyadh Air Metropolitano una semana después. Los dirigidos por Diego Simeone llegan con la ambición de superar al actual campeón, que viene de eliminar al Manchester City de Pep Guardiola en los playoffs.

Además del clásico madrileño, los cruces de octavos incluyen enfrentamientos de alto nivel, como París Saint Germain vs. Liverpool, Feyenoord vs. Inter y Benfica vs. Barcelona. Por su parte, el Aston Villa del argentino Emiliano “Dibu” Martínez se enfrentará al Brujas, mientras que el Bayern Múnich chocará con el Bayer Leverkusen en un apasionante duelo alemán.

En el historial europeo, el Real Madrid lleva ventaja con cinco triunfos sobre los tres del Atlético, incluyendo las finales de Lisboa 2014 y Milán 2016, donde los blancos levantaron la “Orejona”. Sin embargo, los colchoneros confían en su sólido plantel, que cuenta con figuras de renombre y campeones del mundo, para dar el golpe y avanzar a los cuartos de final.

La expectativa crece a medida que se acerca el inicio de la fase final, cuyo calendario contempla los cuartos de final para abril, las semifinales en mayo y la gran final el 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich, Alemania.