Se definieron los octavos de final

El día miércoles por la noche se sortearon y ya quedaron formados los partidos de la Copa de la Liga Venadense.

Studebaker tendrá que viajar a María Teresa para enfrentar a Sportivo María Teresa mientras que Independiente viaja a Elortondo para jugar ante el último campeón de este torneo, nos referimos al equipo de Atlético.



Estos serán los otros partidos programados :



Sportivo Sarmiento vs Jorge Newbery (VT)Un clásico del pueblo...

Racing vs Teodelina

Hughes vs Union y Cultura

Otro clásico pero venadense...

Central Argentino vs Centenario

Belgrano vs Sp.Sancti Spiritu

Los Andes vs Sportsman de Carmen





Columnista :

José Luis Cardozo



Para Novedades del Sur.