El show gratuito de Milo J en el Espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex ESMA, programado para este miércoles, se suspendió por un fallo judicial. La decisión fue tomada por la jueza María Alejandra Biotti, quien otorgó una medida cautelar solicitada por el gobierno de Javier Milei, argumentando que el evento no contaba con la autorización correspondiente del Ejecutivo Nacional ni del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El Ministerio de Justicia de la Nación, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, presentó la demanda. Según el Gobierno, el Espacio Memoria y Derechos Humanos tiene un propósito específico de preservar la memoria histórica y promover los derechos humanos, lo que implica que cualquier actividad que se realice allí debe ser aprobada por las autoridades competentes.

El directorio del espacio, sin embargo, rechazó la decisión y denunció un exceso de presencia policial en el lugar. Afirmaron estar evaluando acciones legales para revertir la suspensión y continuar con la realización del evento, que había generado.

Milo J, al enterarse de la cancelación, compartió un video en vivo a través de Instagram, en el que lamentó profundamente la suspensión y pidió a sus seguidores que abandonaran el lugar de manera pacífica para evitar enfrentamientos con la policía. A pesar de la cancelación del recital, el músico confirmaría que el lanzamiento de la edición deluxe de su disco 166 se realizaría a las 21 horas como estaba previsto.

El artista también criticó duramente la decisión del gobierno, señalando que se habían presentado documentos falsificados sobre la seguridad del evento y acusó al Ejecutivo de no querer un evento masivo en un sitio tan significativo. Con cierto desdén, Milo J sugirió que la administración de Milei no veía con buenos ojos la convocatoria de 20.000 personas en un lugar de memoria como la ex ESMA.