Rubiales declaró en su juicio frente a Jenni Hermoso: “Me comí a besos a muchos futbolistas”

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, declaró en el sexto día del juicio en el que se lo imputa por agresión sexual y coacciones por haber besado sin consentimiento a la futbolista Jenni Hermoso en los festejos del campeonato Mundial de Sydney 2023: “Estoy seguro de que me dio su aprobación".

"Jenni había fallado un penal, para ella fue tremendo, le dije que lo olvidara que sin ella no lo hubiéramos conseguido el campeonato. Ella me apretó muy fuerte debajo de las axilas, me levantó. Y al caer le dije '¿puedo darte un besito?’, ella contestó 'vale' y se fue riendo", continuó defendiéndose Rubiales.

Por otro lado, el abogado balear se amparó: “No es la primera vez que hago algo así cuando hay una situación de este tipo de alegría. Me comí a besos a muchos futbolistas”. Además, explicó el ambiente en el vuelo de regreso a su país: “Ella estaba feliz, como todas las compañeras. Le comentó al psicólogo que había sido una cuestión anecdótica entre amigos, luego cambió de versión”.

Rubiales negó tener relación laboral con la centrocampista de Tigres de México: “No tengo vínculo jerárquico con las trabajadoras, las jugadoras no son trabajadoras, vienen convocadas. Su jefe deportivo es el seleccionador, no yo".

Dos testigos defendieron a Luis Rubiales

En el sexto día del juicio a Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso, David Morillo, testigo aportado por la defensa y especialista en lectura de labios, quien dijo no conocer al acusado, aseguró: “Rubiales dijo: 'Te puedo dar un besito’. No hay margen de error”, tras ver imágenes aportadas por RTVE y un video de Tik Tok.

Al respecto, el otrora mandamás del fútbol español, dudó: "¿Piquito o besito? No lo recordaba pero es evidente que dije 'besito', es lo mismo"

“No se ve la respuesta de Hermoso”, continuó Morillo. La fiscalía rebatió los argumentos alegando que no existe un título que acredite saber interpretar los movimientos de la boca. Por otra parte, Abel Baños, convocado por el expresidente, declaró vía telemática que no encontró “manipulación alguna” en los materiales estudiados.

“Hoy es relativamente sencillo manipular imágenes. Comprobé que es un video grabado por tres cámaras. Sin manipulación. Difícilmente se pueda tener una imagen mejor en Tik Tok que en el vídeo original”, sentenció el experto en recuperación de datos e informática forense.

Jenni Hermoso, la primera en declarar en el juicio contra Luis Rubiales

La atacante de 34 años se presentó ante la Audiencia Nacional en Madrid luego de arribar desde México (juega en Tigres) y, tras coincidir unos minutos con el expresidente de la RFEF, en la declaración aseguró que no dio su consentimiento para el beso. Explicó que solo lo hace "con personas de confianza" y cuando ella decide. "Si no las conozco, doy un beso o dos en las mejillas", remarcó. Cuando le consultaron si hubiera aceptado el beso ante una pregunta, respondió tajantemente que "no".

"Sentí que estaba fuera de contexto totalmente, y ahí sabía que me estaba besando mi jefe y esto no ocurre, no debe de ocurrir en ningún ámbito social ni laboral", declaró. "Un beso en los labios, (lo doy) solamente cuando yo decido hacerlo. Como mujer sí me sentí poco respetada. Mancharon uno de los días más felices de mi vida, y para mí es muy importante decir que en ningún momento busqué ese acto ni mucho menos me lo esperé. Se le faltó el respeto a mi persona", completó.

Cómo se originó el escándalo por el beso no consentido de Rubiales a Hermoso

El 20 de agosto de 2023, la Selección de España de fútbol femenino derrotó 1-0 a Inglaterra en Sidney por la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda gracias al gol de Olga Carmona. En medio de los festejos, se dio una fuerte polémica: Luis Rubiales, presidente de la RFEF, le dio un pico a Jennifer Hermoso durante la entrega de medallas, algo que generó un fuerte revuelo al conocer que la futbolista no había dado su consentimiento.