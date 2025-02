Este lunes, el presidente Javier Milei volvió a cagar contra los economistas y dirigentes políticos que advierten un atraso cambiario en la cotización del dólar -que este lunes cotiza a $1035,75 para la compra y $1075,75 para la venta, según el promedio que realiza el Banco Central- y apuntó contra quienes cuestionan que esto se debe a una mala gestión del Gobierno. “Noto mucha gente enojada que habla del carry trade y no saben ni sumar”, dijo.

El Presidente dedicó varios minutos a ahondar en las políticas cambiarias de gestión y aseguró que no se trata de una medida relacionada con el déficit fiscal, ya que el gobierno “no emite dinero, entonces no tiene por qué esterilizarlo”. “La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por la oferta de dinero. El nivel del dólar depende de la escala nominal”, añadió.

“Nosotros no estamos motivando una baja del dólar”, siguió e insistió: “Los que dicen eso son bastante brutos, por decirlo de una manera educada”.

Milei destacó que la Argentina “está con un bajo nivel de monetización de base, lo cual significa que -en condiciones normales de estabilización- tiene que pegar un salto”. “Eso naturalmente genera una apreciación de la moneda”, dijo y marcó: “El peso se está fortaleciendo porque usted no tenía demanda de dinero, ahora, con la tasa de inflación a la baja, usted tiene incentivo a tener pesos en la mano porque no se le derriten como un helado en el desierto del Sahara”.

Destacó así que “la economía argentina está hoy mostrando un proceso de expansión fuertísimo”.

En este sentido, el libertario apuntó que “el dólar se tiene que caer como un piano” y destinó críticas al exministro de Economía menemista Domingo Cavallo, a quien tildó de “impresentable”. “Mientras que él era ministro de Economía e insultaba a todo el mundo, defendía el tipo de cambio de la convertibilidad”, dijo y contrastó las gestiones.

“Nosotros tenemos equilibrio fiscal; el no tenía. Este programa económico es mucho más exitoso que la convertibilidad porque no tuvimos que tener una hiperinflación para hacerlo”, siguió y agregó: “Nosotros la evitamos, no la dejamos correr y reventar a la gente para mostrar un programa exitoso”.

Destacó además la recomposición de tarifas “durante todo el proceso de estabilización”. “Además, tampoco hicimos expropiaciones, no hicimos un plan Bonex; enfrentamos el proceso de los pases, lo resolvimos”, dijo.