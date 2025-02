Desde el inicio de su gestión, el gobernador Maximiliano Pullaro ha destacado al campo como uno de los pilares de la economía santafesina, asumiendo un firme compromiso con el sector desde el primer día. Este enfoque se tradujo en acciones concretas, como el plan integral de fomento ejecutado durante 2024, que destinó más de 353 millones de dólares a través de diversos ministerios para impulsar, entre otras, la actividad agropecuaria.

En línea con esta visión, el Ministerio de Desarrollo Productivo, liderado por Gustavo Puccini, lleva adelante mesas de trabajo periódicas con el sector productivo en distintas regiones. Estas instancias tienen como objetivo acercar a los productores las políticas públicas y programas diseñados para acompañar y potenciar el crecimiento agropecuario en Santa Fe.

En este marco, Puccini, junto al secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras y el secretario de Infraestructura Productiva, Federico Carballeira; mantuvieron un encuentro con representantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE). Durante la reunión, se dialogó sobre las herramientas disponibles y las estrategias en marcha; y también se abordaron las demandas del sector en cuanto a seguridad rural, infraestructura y cuestiones impositivas. También se analizó el Programa de Conservación y Manejo de Suelos; las políticas para manejo de agua y el desarrollo del riego en la provincia; la temática de fitosanitarios y la nueva ley de buenas prácticas agropecuarias; así como también el Programa de Promoción y Desarrollo de la Producción Ovina y Caprina creado mediante Decreto 065/25; y los alcances del programa GENERA; entre otros aspectos de interés para los presentes.

El titular de Desarrollo Productivo hizo hincapié en la inversión de 353.000.000 de dólares que se hizo durante 2024 en el campo a través del programa Caminos Productivos, infraestructura energética, subsidios de tasas para préstamos, créditos para emergencia agropecuaria, reintegros a impuestos inmobiliarios; además, del reclamo hecho al gobierno nacional en materia de retenciones que derivó en bajarlas al campo y eliminarlas para las economías regionales: “La solución a las grandes problemáticas del país, está en nuestro interior productivo, en nuestro campo. El Gobierno de Santa Fe apuesta por quienes apuestan, por quienes dinamizan nuestra economía. Y así lo demostramos con acciones”, sostuvo.

Para la asistencia financiera para forrajes y aguadas se aportaron $ 1.248 millones por intermedio de Agencias para el Desarrollo en el marco de la Emergencia Agropecuaria, declarada en el mes de noviembre debido al nivel de sequía registrado en los departamentos 9 de Julio, General Obligado, San Cristóbal y Vera.

Caminos productivos

En cuanto al programa Caminos Productivos, la inversión prevista para 2025 será de más de 12 mil millones de pesos que se distribuirán en 12 departamentos. Favorecerá a 571 productores, 26 escuelas y 907 alumnos.

Infraestructura eléctrica

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe dio un paso clave en el fortalecimiento de la infraestructura energética para el campo con una inversión de $9.275.096.060,07 destinada a obras de energía en 9 localidades de 6 departamentos. Esto busca garantizar un servicio eléctrico de mayor calidad y disponibilidad para los productores agropecuarios y las comunidades rurales.

Financiamiento

El Estado santafesino aportó $10.300 millones en bonificación de tasa de interés, que permitió préstamos por un monto de $41.200 millones para el sector agropecuario.

Emergencia Agropecuaria

En el marco de la Emergencia Agropecuaria, Santa Fe otorgó $1.248 millones en créditos para el sector. Hasta el momento fueron 1.893 las declaraciones de emergencia presentadas por productores del norte. El Sistema de Emergencia Agropecuaria emitió un total de 924 certificados, de los cuales 436 pertenecen al departamento San Cristóbal, 218 a 9 de Julio, 145 a General Obligado, y 125 a Vera.

Seguridad Rural

En el cónclave se evaluó el funcionamiento luego de casi 10 reuniones de la Mesa Provincial y Mesas Regionales de Seguridad Rural, instancias en donde los productores elevan sus demandas y se delinean estrategias para abordar la seguridad en los campos. La Mesa está integrada por los Ministerios de Justicia y Seguridad; Desarrollo Productivo, Salud y el Ministerio Público de Acusación, junto a CARSFE, CONINAGRO Santa Fe, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina Distrito 6.

Derechos de Exportación: Santa Fe sigue peleando por la eliminación de las retenciones

En cuanto a las retenciones, los funcionarios detallaron las gestiones encabezadas por el gobernador de Santa Fe con sus pares de Córdoba y Entre Ríos, que derivaron en la baja en las retenciones para el campo hasta junio; y la eliminación de las retenciones a las economías regionales. Desde la Provincia se cuantificó que el 94% de la carga impositiva que pagan los productores agropecuarios va a la Nación. En ese sentido, Puccini recordó que “Santa Fe contribuye significativamente a la recaudación nacional con impuestos que no son coparticipables, como las retenciones, que son aportes de los productores santafesinos que nunca volvieron a la provincia”, sostuvo Puccini, y agregó “Reafirmamos el compromiso de seguir insistiendo para que la reducción de las retenciones se extienda después de la prórroga y se elimine definitivamente”

Programa Impulsa

El equipo productivo también abordó el programa “Impulsa”, una herramienta que articula el orden formativo público y privado a través de las matrices productivas de cada una de las regiones. Este plan contempla la línea Agrícola, un clúster especial de capacitaciones sobre maquinaria, oficios y buenas prácticas agrícolas.

Beneficios establecidos en la Ley Tributaria 2025

Otro de los puntos tratados fue la Ley Tributaria 2025 que busca incentivar y promocionar actividades que potencien el desarrollo económico y productivo integral de la provincia, sosteniendo la estabilidad fiscal para PyMEs santafesinas, no incrementando la carga tributaria sobre las principales actividades productivas y brindando certidumbre jurídica con las normas tributarias a nivel nacional. Con esa base destacaron el descuento del 20% a contribuyentes que al 31 de diciembre de 2024 no registraban deudas y el 35% de descuento para quienes realicen el pago total anual. Asimismo, mencionaron que no se incrementaron alícuotas en Ingresos Brutos para las actividades agropecuarias, industriales y comerciales. “Además, los propietarios que afecten sus campos directamente para la actividad agropecuaria no tienen incremento en el inmobiliario rural cuando posean hasta 50 hectáreas, teniendo un 40% de descuento cuando posean entre 51 y 100 hectáreas y un descuento del 30% cuando sean entre 101 y 300 hectáreas. También se elevó el piso para el adicional gran propietario rural, aquellos productores que tengan hasta 500 hectáreas no abonarán el tributo, y quienes tengan más hectáreas abonarán sólo el 40%”, explicaron.

Para el sector de transporte de carga, que se vincula directamente con el sistema productivo, la Ley Tributaria permite generar un crédito fiscal equivalente al 40% de lo que abona de patente automotor y del 100% para las empresas de transporte con circuitos de recolección de leche fluida. Asimismo, se incorporó a las exenciones de sellos y tasas, mediante la modificación del artículo 52 del código fiscal, la exención del 100% para el “Tambero Asociado”.

Ferias y eventos

Además, durante todo el año, la Provincia acompañó la realización de ferias organizadas por las sociedades rurales de distintas localidades de Santa Fe. Este apoyo no sólo se materializó mediante aportes económicos, sino también con la presencia de espacios institucionales donde emprendedores y funcionarios de diversas áreas interactuaron.

Plan Gasoductos para el Desarrollo

Otra de las políticas expuestas fue el Plan Gasoductos para el Desarrollo, la histórica obra beneficiará a más de 45 localidades, 120.000 habitantes y 250 industrias. A fines de enero se realizó la licitación para la compra de 133.000 metros de cañería de diferentes diámetros que serán destinadas a la primera etapa del Plan, beneficiando a localidades de los departamentos Belgrano, Caseros, Iriondo, San Lorenzo y San Cristóbal, para lo que se destinará un presupuesto de 15.508.536.221 pesos. En esa oportunidad se presentaron cuatro oferentes. La primera etapa de obra del programa se licitó en diciembre pasado, con una inversión inicial de 196.414.502.000 pesos.

Presentes

En el encuentro entre el gobierno provincial y las entidades del agro, estuvieron presentes la presidente de CARSFE, Sara Gardiol; miembros de Mesa Ejecutiva y miembros del Consejo Directivo, integrados por todas las sociedades rurales de la provincia.