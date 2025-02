Juanes anunció nuevo álbum y gira por Argentina: "En el colegio me disfrazaba de gaucho"

El cantante colombiano Juanes anunció el lanzamiento de un nuevo álbum y confirmó que regresará al país en octubre para encabezar una gira por Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.

El artista viene de participar en la apertura del Festival de la Confluencia en Neuquén, donde concretó su primer recital de 2025. Tras esa presentación, Juanes recibió a la agencia Noticias Argentinas para una charla a solas en la que destacó los lazos que lo unen a la Argentina y reveló quiénes son sus artistas locales favoritos.

"Estuvo increíble, fue pasar de cero a mil en un instante, por el show y una ciudad a donde nunca había ido, era una cosa gigante. Fue muy especial, la gente me ha recibido increíblemente y yo estaba muy emocionado de estar ahí", aseguró Juanes sobre el recibimiento del público en el Festival de la Confluencia.

Durante su presentación en Neuquén, el colombiano interpretó una versión "El temblor" de Soda Stereo, banda de la que se declaró fanático y que ya homenajeó en otras oportunidades. "Yo soy muy fan de Soda Stereo, de Gustavo Ceratti y de toda la música argentina, de mucho más atrás, desde Gardel, desde que mis hermanos y mis papás tocaban canciones de Gardel", recordó en declaraciones a Noticias Argentinas.

Además, consideró que hay influencia de la música de argentinos en sus creaciones y, entre sus favoritos, nombró también a Charly García, Serú Girán, Fito Paéz y Los Fabulosos Cadillacs.

En su paso por el país, Juanes anunció la salida de un nuevo disco, con la producción del argentino Nicolás Cotton, "un capo", según la definición del colombiano.

"Hay un nuevo álbum, que terminé de grabar hace muy poco, literal, hace dos días. Terminamos la parte en la que tengo que estar grabando, cantando, tocando la guitarra", subrayó el cantante, y expresó: "Estoy muy contento y creo que vamos a empezar a sacar canciones, pronto, este año".

Juanes confirmó que regresará al país en octubre, para tocar el 28 de octubre en el Movistar Arena en Buenos Aires, el 30 en el Arena Maipú de Mendoza y el 31 en el Quality Arena en Córdoba.

“Voy a estar en el Movistar Arena en Buenos Aires, tremendo lugar, estoy muy emocionado de estar ahí, es la primera vez para mí. Además voy a ir también a Córdoba y a Mendoza”, sostuvo el interprete de “A Dios le pido” y “La camisa negra”.

“A mí me gusta mucho la Argentina porque yo desde pequeño estaba muy conectado con la cultura de aquí. Yo en el colegio me disfrazaba de gaucho, tenía 11 o 12 años y me disfrazaba de gaucho. En el colegio siempre me ponían a cantar y yo cantaba Los Visconti o los Chalchaleros, cantaba ´Samba de mi esperanza´, más folclore”, rememoró el colombiano, al hablar de su cariño por el país.

Además, contó que su tía le confeccionó el traje de gaucho en base “la portada de los discos" de los grupos argentinos. “Era como una conexión, por eso, estar aquí siempre ha sido muy especial. Me encanta la comida, el arte, la música, la cultura. Acá son muy musicales y eso me encanta. Los Rolling Stone han ido a Colombia una vez y aquí han venido cuatro veces".

Sobre la música de jóvenes argentinos, dijo que le gustan “Trueno, el Duki y Emilia”. A la artista oriunda de Entre Ríos recordó que la conoció a través de su hija Paloma, de 20 años, que es fanática de ella.

“La conozco porque mi hija Paloma es muy fan de ella, hasta hace un año y medio no la conocía, Después vi un video de Emilia cuando estaba más jovencita cantando en un camión cumbia por la calle, me pareció tan bonito eso. Después la conocí a ella”, aseguró Juanes.

Lo mismo le sucedió con Tini. “Mi hija muere por Tini, mi hija es capaz de tomar un avión de siete u ocho horas para ir a ver a Tini y volver. Ese nivel de fanatismo. Le mandé un mensaje por Instagram: ´Qué pena que te moleste por acá, mi hija es muy fan tuya, te ama´”, resaltó.

Además, al cantante colombiano de 52 años le gusta la música de Wos, Dillon, Paco Amoroso y Ca7riel. “El tiny desk que hicieron me voló la cabeza”. También nombró a Conociendo Rusia y Bandalos chinos.

Su nuevo disco por el momento no tiene colaboraciones, pero podrían incluirse en la siguiente etapa. Para el artista colombiano, “los duetos tienen que darse de manera muy natural”.

“Uno a veces se encuentra con la gente y naturalmente funciona para hacer duetos y otra vez no”, destacó