Black Sabbath regresa a Villa Park tras 20 años con un festival de leyendas del metal

En un anuncio que ha sacudido el mundo del rock y el metal, Black Sabbath confirmó su regreso a los escenarios después de dos décadas. La banda, integrada por Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward , se presentará el próximo 5 de julio en Villa Park , el estadio del Aston Villa, como parte del festival “Back to the Beginning” .

La noticia fue dada a conocer en una conferencia de prensa encabezada por Sharon Osbourne y Tony Iommi , quienes confirmaron que este reencuentro marca una ocasión histórica para la música.

Un cartel de lujo para una noche legendaria.

El festival reunirá a algunas de las bandas más influyentes del género, con nombres que han dejado una huella imborrable en la historia del metal. Entre los artistas confirmados se encuentran:

Metálica

Asesino

Pantera

Gojira

Tormenta de Hale

Alicia encadenada

Cordero de Dios

Ántrax

Mastodonte

Pero eso no es todo. Además de las bandas principales, el evento contará con la participación de un supergrupo de músicos legendarios , incluyendo a:

🎸 Billy Corgan (The Smashing Pumpkins)

🎤 David Draiman (Disturbed)

🎸 Duff McKagan y Slash (Guns N' Roses)

🎤 Jonathan Davis (Korn)

🎸 Tom Morello (Rage Against The Machine)

🎸 Zakk Wylde

🎤 Papa Emeritus V (Ghost)

🎸 Wolfgang Van Halen

🎤 Lzzy Hale (Halestorm)

🎤 Fred Durst (Limp Bizkit)

🎸 KK Downing (ex-Judas Priest)

El festival se extenderá durante toda la jornada y promete ser una celebración única para los fanáticos del rock y el metal de todas las generaciones.

Venta de entradas y expectativas

La preventa exclusiva de boletos comenzará el 15 de febrero y se espera que las localidades se agoten en cuestión de horas. Los organizadores han adelantado que habrá diferentes tipos de accesorios, incluyendo paquetes VIP con meet & greet y experiencias exclusivas.

El regreso de Black Sabbath y la impresionante alineación de bandas se han convertido en “Back to the Beginning” en el evento más esperado del año en la escena del rock y el metal.