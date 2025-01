Djokovic se retiró lesionado y entre abucheos: Zverev y Sinner jugarán la final del Australian Open

El alemán Alexander Zverev aseguró su lugar en la final del Australian Open, el primer torneo de Grand Slam del año disputado en cancha dura, luego de que Novak Djokovic decidiera retirarse por una lesión tras perder el primer set en la semifinal.

El tenista de Belgrado, que ya ha levantado el trofeo en Melbourne en diez oportunidades, había llegado a esta instancia con dudas sobre su estado físico debido a molestias en la pierna izquierda. Dichas complicaciones surgieron durante el enfrentamiento de cuartos de final ante el español Carlos Alcaraz, donde, pese a remontar y conseguir la victoria, ya había advertido sobre su delicada condición para los días posteriores.

De hecho, el exnúmero uno del mundo no realizó entrenamientos el miércoles ni el jueves, aumentando la incertidumbre sobre su participación. Sin embargo, el viernes decidió salir a la cancha para enfrentarse a Zverev, aguantando una hora y 20 minutos en el primer set. Durante ese tiempo, llegó a tener un 0-40 favorable con 2-1 en el marcador, pero también se vio obligado a salvar cinco puntos de quiebre. Finalmente, en una ajustada definición, el alemán se llevó el parcial en el tie-break por 7-5.

Luego de eso, Djokovic decidió no continuar, una decisión que no fue bien recibida por el público presente, que expresó su descontento con abucheos. Ante esta reacción, Zverev pidió respeto por su rival. “Lo primero que quiero decir es que, por favor, no abucheen a un jugador que está lesionado”, afirmó el tenista de Hamburgo, quien buscará su primer título de Grand Slam en su tercera final, luego de caer ante Carlos Alcaraz el año pasado en Roland Garros y frente al austríaco Dominic Thiem en el US Open 2020.

El alemán también destacó la dedicación de Djokovic al tenis. “Sé que todos han pagado sus entradas, pero Novak ha dado absolutamente todo a este deporte durante los últimos 20 años. Ganó este torneo jugando con un desgarro abdominal y otro en el tendón de la corva. Si siente que no puede continuar, es porque realmente no puede”, sentenció.

Cuándo es la final del Australian Open

Zverev disputará la final del Grand Slam este domingo 26 frente al italiano Jannik Sinner, quien en el segundo turno del día venció en sets corridos a Ben Shelton por 7-6 (2), 6-2 y 6-2 en la otra semifinal.