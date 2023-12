El Servicio Penitenciario reubicó la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero a los reclusos considerados de "alto perfil", por su relación con el narcotráfico y las bandas de mayor violencia. “Esto va a permitir tener un mayor control de estos detenidos. El objetivo es que desde los penales no se cometan más delitos”, sostuvo el gobernador.

El gobernador Maximiliano Pullaro dejó sin efecto la designación de secretarios y secretarias de Juzgados Comunitarios que había determinado Omar Perotti en septiembre. Aseguró que se crearon cargos que no existían y eliminaron partidas presupuestarias para cubrir los nuevos puestos. La Corte Suprema no les tomó juramento y no tomaron posesión del cargo.