Pedro Sánchez desmiente que Alberto Fernández sea su asesor en el Gobierno

Pedro Sánchez ha desmentido que el presidente de Argentina saliente, Alberto Fernández, se convierta en su asesor en el Gobierno. En una conversación informal con periodistas, el líder del Ejecutivo español ha negado esta posibilidad más allá de confesar estar al tanto de que Fernández se mudará a España después de dar el relevo a Javier Milei.

El próximo 10 de diciembre, el presidente electo tomará el bastón de mando. Finalizado su mandato, el excandidato kirchnerista planea vivir en España, según avanzó El Mundo, pero no para formar parte del equipo de asesores del líder del Gobierno español, tal y como añadió el citado medio. Así lo desmintió el propio Sánchez, quien mantiene una relación estrecha con Fernández.

Fernández habló sobre sus planes a partir del 11 de diciembre: “Tengo algunas propuestas para irme a España a volver a dar clases. Me parece que está bien que tome distancia. Felipe González decía que los expresidentes somos floreros chinos, porque somos valiosos, pero no saben adonde meternos. Hay que dejar que el que llega pueda trabajar sin tener eso que uno tuvo desde el primer día, que fue el acoso permanente de no dejarnos hacer”.

Además, expresó su temor porque la llegada de Milei a la Casa Rosada ponga en riesgo la política exterior argentina. “Lo he hablado con Milei y le he advertido mi mirada sobre cómo geopolíticamente Argentina está parado en el mundo y los riesgos que significan las miradas que él ha planteado”.

En este sentido, el presidente saliente se jactó de que actualmente Argentina puede “hablar con [Joe] Biden, con [Vladímir] Putin, con Xi Jinping o con Pedro Sánchez y no quisiéramos perder esa libertad”. “Ya no existe Occidente y el comunismo, lo que hoy hay es una disputa comercial entre China y Estados Unidos. He recibido la preocupación del Gobierno chino, he hablado con Lula y he hablado con el presidente electo y le he dicho que tenga cuidado con estas cosas”, añadió.