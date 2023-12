Después de dos horas en Tribunales, el oficialismo y la oposición de Boca no lograron llegar a un acuerdo y las elecciones que iban a celebrarse este domingo siguen suspendidas, a la espera de una resolución sobre los más de 13 mil socios que habrían pasado irregularmente de adherentes a activos antes de noviembre de 2021, según denunció la fórmula encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri, que compite mano a mano contra Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal. Pero, ¿qué pasó adentro? Y lo más importante, ¿cómo sigue esta historia?

la propuesta de parte del oficialismo -representado por Ricardo Rosica, secretario general del CABJ, y el abogado Walter Krieger- fue que los socios cuestionados voten en urnas separadas y sean contados o no de acuerdo al resultado. Es decir, si una de las listas ganaba por una diferencia mayor a los apartados, ni se contarían. Caso contrario, se dejaría que la Justicia defina su validez.

Son 3.660 -y no 13 mil- aquellos que el riquelmismo cree que podrían haber saltado de categoría con poco tiempo de diferencia, algo que aún consideran en regla porque el Artículo 19 del estatuto indica que los adherentes tienen prioridad por antigüedad (pero no obligatoriedad), y que esto es potestad de la Comisión Directiva. El macrismo -con Javier Medín como defensor- aseguró que esos casos en realidad rondan los 6 mil, y aún así la propuesta del oficialismo siguió en pie adaptada a ese número. Entonces, ¿por qué no se aceptó?

La respuesta opositora fue que si el oficialismo acepta que los socios (sean 3.660 o más de 6 mil) no están en las mismas condiciones que el resto, no pueden votar de ninguna manera, ni siquiera en una mesa separada, porque eso implicaría admitir la irregularidad. Ahí fue donde se estancó la negociación: debatieron por un largo rato y la jueza Alejandra Abrevaya -titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 11- decidió, después de dos horas, levantar la conciliación por falta de acuerdo.

En ese momento, riquelmistas y macristas acataron la decisión de Abrevaya, pero en paralelo se quedaron negociando otro rato en el sexto piso de Tribunales. Allí buscaron una nueva solución: la de poner dos peritos por lado que vayan en las próximas horas a La Bombonera y se sienten con el padrón y los registros de socios a definir exactamente cuál es el número de pases irregulares. Sin embargo, en un comunicado Ibarra aseguró que esa idea planteada por ellos fue rechazada por el oficialismo.



Si pasada la noche sigue sin haber un acuerdo para votar este domingo y terminar con el asunto, Boca va a apelar la medida cautelar que frenó las elecciones a primera hora del viernes. En ese panorama, en el mejor de los casos podría votarse el 17/12. ¿Cómo? Si la Cámara de Apelaciones en lo Civil revoca la cautelar de la jueza Abrevaya. Caso contrario, una ratificación implicaría el traslado de la causa a la jueza para que defina la cuestión de fondo, una situación que lleva no menos de cuatro semanas. Con Navidad, Año Nuevo y la feria judicial de por medio, sería muy difícil que el socio pueda ejercer su derecho antes de marzo.