Una diputada a juró con un vestido de novia en la Legislatura de Salta: "Me caso con la gente"

En la jura de la Legislatura de la provincia de Salta, que tuvo lugar el viernes pasado, una diputada departamento de Rosario de Lerma, asistió con un anillo de alianza, y con un vestido blanco, estilo de boda para oficializar su compromiso político.

Se trata de la legisladora electa Griselda Galleguillos, por Frente Avancemos, espacio hoy aliado a La Libertad Avanza, quien en declaraciones posteriores a la prensa expresó sus razones: "Me caso con la gente", puntualizó.

“Esto tiene una anécdota muy especial para mí, no quiero quebrarme, pero tiene que ver con un señor de mi pueblo, de Rosario de Lerma: Don Flores, cuando yo había iniciado mi carrera política hace diez años, me visitaba siempre en el Concejo Deliberante para darme apoyo y fuerzas, y él en ese momento me decía ´cuando llegues a ser diputada ponete el anillo, porque esto simboliza que te vas a casar con toda la gente de nuestra ciudad’", contó al medio.

Don Flores -como Galleguillos lo recuerda- falleció ante el estallido de la pandemia por Covid-19, y en "su nombre" realizó el gesto de presentarse "vestida de novia". "Tengo el compromiso de casarme con ustedes, de cuidarlos, de protegerlos durante mi gestión y así va a ser”, declaró.

¿Quién es Griselda Galleguillos?

La actual diputada, en 2021 era concejala por Juntos por el Cambio (JxC). Entre sus acciones políticas, trascendió un spot parodia de "El Juego del Calamar", donde convoca "eliminar" a la oposición de las elecciones legislativas, que encabezaban Carlos Zapata e Inés Liendo para diputados.

"Si no querés tener la heladera vacía, eliminalos. Si no te querés ir del país por falta de laburo, eliminalos. Si no querés que te sigan robando, eliminalos", se la oye cantar, vestida del personaje de uno de los juegos de la exitosa serie de Netflix.

Por otro lado, en el marco del reciente 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ultilizó sus redes sociales para difundir un show de strippers: "Sorpresa por el Día de la Mujer. Gratuito. A pedido de las chicas (...) “Juancho es Míster Universo Venezuela y puede estar en tu casa", escribió.

Mientras que en abril protagonizó una reversión de la famosa colaboración entre Shakira y Bizarrap, la Music Sessions #53, pero para cuestionar al gobernador salteño, Gustavo Sáenz y también al ministro de Economía, Sergio Massa.