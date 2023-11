Argentina vs. Brasil, por el Mundial Sub 17: hora, dónde ver y seguir EN VIVO

Argentina y Brasil jugarán por los cuartos del final del Mundial Sub 17 que se desarrolla en Indonesia. El partido será en el Jakarta International Stadium y el equipo dirigido por Diego Placente intentará tomarse revancha de la caída en el Sudamericano para meterse en semis. Seguilo en vivo, minuto a minuto.

Cómo llegan Argentina y Brasil al duelo por los cuartos de final del Mundial Sub 17

Argentina llega habiendo goleado a Venezuela por 5-0 en octavos. El equipo nacional fue primero del Grupo D tras conseguir seis puntos en la primera fase: derrota 2-1 ante Senegal, triunfo 3-1 ante Japón y victoria 4-0 ante Polonia.

Brasil venció, en la llave de octavos, a Ecuador por 3-1. La Canarinha fue segundo del Grupo C con seis puntos: tras una sorpresiva caída 2-1 ante Irán en la primera jornada, se recuperó con una goleada por 9-0 ante Nueva Caledonia y una victoria importantísima por 2-1 ante Inglaterra.

Formación de Brasil confirmada

Titulares

(1) Phillipe Gabriel

(2) Pedro Lima

(3) Vitor Reis

(4) Da Mata

(16) João Henrique

(8) Lucas Camilo

(10) Dudu

(18) Sidney

(20) Estêvão

(7) Rayan Vitor

(9) Kauã Elias





Formación de Argentina confirmada



Titulares

(12) Jeremías Florentín

(3) Octavio Ontivero

(4) Dylan Gorosito

(14) Tobías Palacio

(15) Juan Giménez

(5) Mariano Gerez

(17) Valentino Acuña

(10) Claudio Echeverri

(11) Santiago López

(7) Ian Subiabre

(9) Agustín Ruberto

Cuartos del Mundial Sub 17: calendario y partidos



España 0-1 Alemania | Internacional (Yakarta)

Argentina vs. Brasil (24/11 a las 9) | Internacional (Yakarta)

Francia vs. Uzbekistán (25/11 a las 5.30)

Mali vs. Marruecos (25/11 a las 9)

Argentina vs. Brasil, por el Mundial Sub 17: dónde ver en vivo y datos del partido

hora:9

TV: TyC Sports y TyC Sports Play

Estadio: Jakarta International Stadium



Árbitro para Brasil vs. Argentina

Para el partido entre Brasil vs. Argentina el árbitro será Espen Eskas