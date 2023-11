Racing Club de Teodelina campeon de la primera divisional B

En una noche muy especial para el Racing Club de Teodelina en la casa del verde cañaseño se consagro como el mejor equipo de la primera divisional B en este 2023 tras empatar 0 a 0 en el trecer partido de esta serie ante Sportsman Carmelense luego de haber ganado sus respectivos partidos en condicion de local,un campeonato logrado por la academia con un gusto muy especial y particular donde tuvo que superar muchas adversidades para lograr este titulo empezando desde la primera fase donde clasifico con lo justo a la zona campeonato y luego en la zona campeonato el comienzo no fue el deseado y veian muy lejos el ascenso directo cuando caia derrotado 0 - 3 en Villa Cañas ante Sportsman por la 3era fecha de ese grupo,sin embargo Racing no se rindio y llego con chances a la ultima fecha que debia ganar o ganar para lograr el ascenso cosa que lo pudo lograr tras vencer precisamente a Sportsman 2 a 0 como local,el conjunto academico logra cerrar con broche de oro su paso por la B en este 2023 tras derrotar al sangre - luto de Carmen que tambien tuvo un gran 2023 logrando el ascenso a primera donde transitara un año mas en la maxima categoria.

La campaña de Racing Club de Teodelina en numeros:

27 partidos jugados

11 partidos ganados

8 partidos empatados

8 partidos perdidos

45 goles a favor

30 goles en contra

+15 de diferencia de gol

Termino 4to en la primera fase con 27 puntos y ocupando el ultimo lugar de clasificacion,luego se quedo con el primer puesto en la zona campeonato A con 10 puntos logrando el ascenso directo a primera