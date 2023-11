La calentura de Gabriel Arias en Racing: "Si no sabemos aguantar el resultado, esto es una mier...”

Racing y Central Córdoba igualaron 1 a 1 en el Cilindro de Avellaneda. La Academia abrió el marcador con un tanto de Roger Martínez, pero sobre el final Mateo Sanabria empató el encuentro. El conjunto local volvió a perder puntos en condición de local y su arquero, Gabriel Arias, se mostró muy descontento al respecto.

"Si no sabemos aguantar un resultado, si no podemos hacer un esfuerzo los últimos minutos del partido para aguantarlo, es una mier.... Un resultado que no nos sirve para las aspiraciones que tenemos. Necesitamos ganar, ganar y ganar, es lo único que sirve en este momento. El punto no sirve", expresó, muy enfurecido, el guardameta nacionalizado chileno. Luego, agregó: "Es empezar a convencerse que se puede. Estamos en un momento en el que cualquier jugada en la que nos llegan nos convierten. Tuvieron muy pocas situaciones durante el partido. Una jugada en los últimos minutos te lo terminan empatando y sacando dos puntos en tu casa que es una mier...".

Por último, el arquero explicó de qué manera se saca adelante esta situación: "No se si es una cuestión anímica o fútbolística pero hay que repensar muchas cosas, hay que estar más al 100% no queda otra."

A falta de que Platense y Newell's jueguen sus respectivos partidos, el conjunto dirigido por Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla marcha cuarto, en zona de clasificación a la siguiente instancia de la Copa de la Liga. Sin embargo, los resultados cosechados en los últimos encuentros, denotan lo irregular que está siendo el equipo de Avellaneda. En los últimos siete partidos cosechó cuatro empates, dos derrotas y tan solo una victoria. En el medio, Fernando Gago dejó de ser el entrenador.

Además, está pasando por una mala racha a nivel defensivo, ya que no logra mantener la valla invicta desde la fecha 24 de la Liga Profesional. Aquella noche del sábado 8 de julio, Racing y Estudiantes igualaron 0 a 0 en el Estadio UNO.