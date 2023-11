El sub 19 de Sportsman finalista del campeonato de la UDC

Gran tarde la de ayer para el hockey femenino de Sportsman tras lograr el pase a la final en categoria sub 19 por 4 a 0 ante Jockey Club de Venado Tuerto con goles de Milagros Pereyra en el segundo cuarto,luego completaron la goleada Franca Bolognese,Luisina Rodriguez y Mora Gigli y asi tomandose un poco de revancha de lo que habia sucedido el año pasado tras perder la final con el combinado venadense,ahora las chicas del sub 19 jugaran la gran final del campeonato de la UDC frente a Social de Rufino que derroto 1 a 0 a CEF Venado Tuerto tambien en la tarde de ayer,en tanto que la sub 14 lamentablemente no pudo avanzar a la final tras perder 1 a 0 en la tanda de penales luego del 0 a 0 en el tiempo reglamentario y ahora jugaran por el 3er y 4to puesto ante Union y Cultura de Murphy que perdio antes las locales venadenses del Jockey Club.