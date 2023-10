Bullrich anunció su apoyo a Milei y dijo que se "perdonaron mutuamente"

La titular del PRO y excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, expresó su apoyo público al postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei, y reveló que tras una reunión que tuvo lugar este martes por la noche, se perdonaron "mutuamente" por los agravios y declaraciones que se realizaron durante la campaña.

"Tuve un encuentro con Milei donde tuvimos una charla respecto a lo que habían sido sus declaraciones y en el ámbito privado nos perdonamos mutuamente. Fuimos capaces de perdonarnos", dijo Bullrich en rueda de prensa junto a su excompañero de fórmula, Luis Petri.

Y sumó: "La urgencia nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo con Sergio Massa", lo que "implicaría una nueva etapa histórica bajo el dominio de un populismo corrupto que conduciría a la decadencia final".

"Estamos ante el dilema de cambio o continuidad mafiosa para la Argentina. Representamos parte de ese cambio y tenemos obligación de no ser neutrales", subrayó, no obstante, Bullrich aclaró que no se presentan "en representación de sus partidos".

"Hay distintas opiniones. Esperemos que esto no signifique una ruptura del diálogo interno sino un fortalecimiento respecto al futuro de Juntos por el Cambio", aseveró Bullrich en rueda de prensa y señaló: "Nosotros sentimos una responsabilidad por haber sido la fórmula que la gente puso en el sobre", indicó en referencia a los votos que recibieron en las elecciones del pasado domingo.