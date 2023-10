Lilita Carrió: "A Macri le ganó su lado oscuro; siempre jugó con Milei"

De cara al balotaje y en medio de la reunión de Mauricio Macri, Javier Milei y Patricia Bullrich de este miércoles, Elisa Carrió —titular de la Coalición Cívica y fundadora de Juntos por el Cambio (JxC)— se refirió al acercamiento del libertario con el ex presidente y sentenció: "Esto lo rompe Macri. Él siempre estuvo con Milei, le ganó su lado oscuro".

En conversación con Luis Novaresio, Carrió se hizo eco del respaldo de un sector de JxC a La Libertad Avanza (LLA) con vistas al 19 de noviembre.

"Nosotros no vamos a someternos a ninguna extorsión aunque provenga de un pueblo, no vamos a dar el salto al vacío para la venta de órganos porque viola los derechos humanos, no estamos de acuerdo con la venta de niños y la legalización del narcotráfico", arremetió.

En la misma línea, sumó: "Todo esto va a conducir a delitos de lesa humanidad".

A modo de cierre, consideró que "el kirchnerismo ya ganó al equivocarse la estrategia Macri, de pelearse con Santilli y no ponerlo de candidato a gobernador".