Carlos Tevez, sobre la goleada de Independiente "Que la gente cante por ser campeón me genera entusiasmo"

Independiente goleó 3-0 a Barracas Central en Avellaneda y consolidó su gran momento subiéndose a lo más alto de la Zona A de la Copa Liga Profesional. Después de la victoria, Carlos Tevez, quien dirigió luego de sufrir un accidente doméstico, habló en conferencia de prensa y se mostró orgulloso por el desempeño del equipo.

Carlitos arrancó analizando el partido del Rojo ante el Guapo y declaró: "Independiente hizo un partido muy bueno en todas las líneas, estamos buscando una identidad y eso hace que vayamos todos por el mismo lado. Tenemos ilusión y creo que es importante que los muchachos entiendan que esto es lo que quiere ver el hincha". Además, sobre la lastimadura en su ojo izquierdo agregó: "Yo estoy bien, fue solo un golpe que tuve anoche, estoy con el plantel que es lo que quiero".

Luego, volviendo al desarrollo del partido, el Apache sentenció: "Por cómo se dio el partido, obvio que vamos a decir que fue uno de los mejores. Hoy se pudo concretar casi todo lo que generamos, hicimos un gran partido de principio a fin, antes nos costaba mantenerlo los 90 minutos".

A su vez, Tevez palpitó lo que será el choque ante River de la próxima semana, donde estará en juego la cima de la Zona A. "Mañana pensaremos en recuperar jugadores y recién el sábado pondremos la mente en el partido contra River. Lo voy a tomar con la misma seriedad que lo hice hasta ahora. Seguramente Santiago (Toloza) empiece a trabajar con nosotros mañana, pero tendrá que ponerse bien físicamente y va a tener que trabajar mucho", afirmó.

"Todos los partidos son importantes, nosotros seguimos con la mentalidad de que eran 13 finales. Hoy nos quedan pocas y seguiremos de la misma manera, cada partido que jugamos es de 6 o 9 puntos y es con esta mentalidad que Independiente va a poder salir adelante. Somos 30 personas que vamos en el mismo barco", comentó el Apache.

Tevez y las chances de Independiente de salir campeón

por último, el DT de Independiente se refirió a la ilusión que mantienen los hinchas de volver a ser campeones del fútbol argentino y los cantos que llovieron cuando terminó el partido. "Es importante mantener los pies sobre la tierra, para mi recién comienza el campeonato", declaró.

"No hay que olvidarse que los muchachos hace 2 o 3 meses eran resistidos por la gente y, a pesar de que ya estemos en la recta final, puede pesar el transcurso del año y tengo que estar atento a eso. Que la gente cante por ser campeón me genera entusiasmo, me levanto pensando en Independiente y cómo hacer las cosas bien para seguir mejorando", finalizó Carlitos.