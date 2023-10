La Selección Argentina tiene su segunda práctica y Scaloni empieza a definir el equipo

Los campeones del mundo entrenarán desde las 17 en Ezeiza y se podrán ver los últimos 15 minutos por TyC Sports. El próximo partido del equipo de Lionel Messi es el jueves contra Paraguay.

El plantel comandado por Lionel Scaloni, con Lionel Messi a la cabeza, tuvo su primera práctica ayer y los jugadores, que llegaron entre el domingo y el lunes, realizaron ejercicios regenerativos. Hoy se espera que empiece a perfilarse el equipo para jugar en el estadio Monumental y tratar de mantener el puntaje ideal.

El entrenamiento comenzará a las 17 y los últimos 15 minutos se podrán ver por TyC Sports. El miércoles volverán a ensayar a la misma hora y hablará con la prensa Scaloni, quien no haría demasiados retoques en el partido contra la Albirroja de Daniel Garnero. Por su gran presente y la baja sensible de Ángel Di María, todo indica que Nicolás González seguirá jugando desde el arranque.

Después el DT deberá despejar las mismas dudas de siempre: el lateral derecho con Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, el izquierdo con Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña, el mediocampo con varios jugadores de buen pie y el N°9 con Julián Álvarez o Lautaro Martínez, ambos de notables actualidades en Europa.

Cómo sigue el camino de la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas

Selección Argentina vs. Paraguay: jueves 12 de octubre a las 20 en el Monumental

Perú vs. Selección Argentina: martes 17 de octubre a las 23 en el Estadio Nacional de Lima

Selección Argentina vs. Uruguay: jueves 16 de noviembre a las 21 en el Monumental

Brasil vs. Selección Argentina: martes 21 de noviembre a las 21.30 en el Maracaná