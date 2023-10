Jorge Mas, accionista y uno de los dueños de Inter Miami, reveló que le prometió a Lionel Messi hacer "todo lo posible" para que el astro rosarino pueda volver al Camp Nou para despedirse de los hinchas del Barcelona antes de retirarse.

"La salida de Messi de Barcelona no fue de su gusto, no se pudo despedir de su club, que le acogió de niño, y creo que las circunstancias no fueron las que quiso Lionel. Yo le di mi compromiso de que haré todo lo posible en los próximos años para que tenga la oportunidad de despedirse de su afición en Barcelona. Irá el Inter Miami o haremos algún tipo de partido", afirmó en diálogo con Marca.

La Pulga se planteó la posibilidad de regresar al conjunto Culé cuando dejó el PSG, en el último mercado de pases. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y el capitán de la Selección Argentina se decidió por el Inter Miami de la MLS.

"Obviamente, siendo el mejor jugador del mundo hubo mucha competencia, mucha. No sólo con la renovación que quería el PSG, la posible vuelta a Barcelona y las ofertas de Arabia Saudita. Francamente fueron unos meses muy intensos, tuve múltiples reuniones entre Rosario, Barcelona, Madrid, París, Miami, Doha... ¿Si vi peligrar la operación? Sin duda. Hubo mucha presión", añadió Mas.

Por otra parte, aseguró que "ha cambiado todo" y que la "MLS es otra" tras el arribo de Messi. Cada vez que jugamos fuera de casa están los estadios llenos. El recibimiento a Lionel ha sido extraordinario. El partido en Nueva York, con casi 30.000 aficionado y el 80% gritando el nombre de Messi... había camisetas albicelestes y rosadas del Inter Miami... Me chocó, yo no esperaba eso. Va a haber un antes y un después de la llegada de Messi a la MLS", sentenció.

Las revelaciones de Mas sobre la contratación de Messi

Jorge Mas contó detalles de las charlas con el entorno del astro rosarino para convencerlo de sumarse al Inter Miami de la MLS. "En 2019 organicé una reunión con Jorge Messi. Ahí David Beckham y yo le explicamos a Jorge durante tres horas el proyecto de Miami. Le dije: 'Tu hijo tendrá la oportunidad de crear un nuevo legado porque va a poder cambiar un deporte en un país', y eso se da en muy pocas oportunidades a un atleta", dijo.

"Mantuve la comunicación con Jorge constantemente. Fueron cuatro años y medio de convencer a Lionel y que decidiera con su familia. Yo nunca perdí la fe. Yo estaba convencido de que Lionel Messi iba a llegar, veía que existía una gran posibilidad después del Mundial, y en enero o febrero cerrar algo", sentenció.