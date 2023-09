La espera llegó a su fin y este martes arranca una nueva edición de la UEFA Champions League con la primera fecha de la fase de grupos. El certamen continental más importante de Europa y donde se enfrentan los mejores equipos del mundo iniciarán el camino a la gran final que será el 1° de junio de 2024 en el mítico Estadio Wembley de Londres, Inglaterra. Como todos los años, ya en la previa hay algunos candidatos claros para alzar el título y algunos clubes históricos que buscarán volver a levantar la Orejona.

Los tres grandes candidatos a ganar la Champions League

Manchester City: el equipo de Pep Guardiola no solo fue campeón de la edición 2023 (la primera de su historia) sino que además alzó la Triple Corona al ganar la Premier League y la FA Cup. La presente temporada la arrancó con cinco victorias en cinco partidos por liga y perdió por penales la Community Shield en manos de Arsenal. Integra el Grupo G con Estrella Roja de Serbia, rival en el debut, Leipzig de Alemania y Young Boys de Suiza.

Real Madrid: de las últimas diez ediciones, el Merengue ganó cinco. Tiene 14 en su palmarés y una relación especial con la Liga de Campeones, algo que algunos llaman mística, otros suerte y muchos simplemente lo explican con dos palabras: Real Madrid. Está en el Grupo C con Unión Berlín de Alemania, Napoli de Italia y Sporting Braga de Portugal.

Bayern Múnich: el gigante de Alemania que ganó las últimas once Bundesliga de manera consecutiva y acostumbrado a llegar a instancias finales. La ganó en 2020 pero en las siguientes tres se quedó en cuartos de final. Ahora integra el Grupo A con Manchester United de Inglaterra, Copenhague de Dinamarca y Galatasaray de Turquía.

Los históricos que buscan volver a ser campeones

Milan: el Rossonero es el segundo equipo más ganador de Champions League con siete. La última fue en 2007 y no volvieron a disputar una final desde entonces. En 2023 alcanzaron las semifinales pero fueron eliminados en el derby della madonnina ante el Inter. Jugarán el Grupo de la Muerte, que es el F junto a París Saint-Germain de Francia, Borussia Dortmund de Alemania y Newcastle de Inglaterra.

Manchester United: los Diablos Rojos tienen una rica historia en la Champions. Campeones en 1968, 1999 y 2008, también en dos finales, 2009 y 2011, ambas ante el Barcelona de Lionel Messi, Pep Guardiola y compañía. Desde allí, perdió protagonismo y, para colmo, su clásico rival, el Manchester City, llegó a dos finales de las últimas tres ediciones y el es campeón vigente. Los de Erik Ten Hag están en el Grupo A con Bayern Múnich de Alemania, Copenhage de Dinamarca y Galatasaray de Turquía.

Inter: el Nerazzurro es otro de los equipos que supo tener mucho protagonismo en la Liga de Campeones. Finalista en seis oportunidades, ganó en 1964, 1965 y 2010, fue segundo 1967, 1972 y en la última edición, donde cayó por 1-0 ante Manchester City. Ahora, con Lautaro Martínez como capitán, ganó las primeras cuatro fechas de la Serie A, con goleada 5-1 a Milan incluida, e intentará regresar a instancias decisivas pero esta vez alzar el título. Jugará el Grupo D con Benfica de Portugal, Salzburgo de Austria y Real Sociedad de España.

Barcelona: los Culés ganaron por primera vez la Champions League en 1992 tras haber perdido las finales de 1961 y 1986. Luego volvieron a caer en 1994 hasta que apareció un tal Lionel Messi y se consagró cuatro veces más, en 2006, 2009, 2011 y 2015. Sin embargo, los últimos años pasó de papelón tras papelón: las duras remontadas de Roma y Liverpool, el 8-2 de Bayern Múnich y la goleada recibida por PSG dejaron atrás los días gloriosos. Para colmo, se fue Leo y no pudieron volver a superar la fase de grupos. Actualmente integran el Grupo H con Porto de Portugal, Shakhtar Donetsk de Ucrania y Royal Antwerp de Bélgica.

PSG y la gran cuenta pendiente con la Champions League

Con la llegada de los dólares qataríes, París Saint-Germain se transformó en uno de los equipos más ricos y poderosos del mundo, con jugadores de elite, lo que trajo una innumerable cantidad de títulos, pero todos en el ámbito local: nueve de las últimas once Ligue 1, seis Copa de Francia, nueve Supercopa de Francia y seis de la ya extinta Copa de la Liga de Francia. Sin embargo, casi nunca pudo llegar a instancias finales de la Champions League. Su primera y hasta ahora única final fue en 2020, con derrota por 1-0 en manos de Bayern Múnich. Luego, con el súper equipo integrado por Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé, entre otros, no superaron los octavos de final: perdieron con Real Madrid (2022) y Bayern Múnich (2023). Para colmo, ahora ya no tienen a Leo, que se fue a Inter Miami, ni Neymar, en Al-Hilal de Arabia Saudita, y Mbappé se encuentra en conflicto con la dirigencia. Como si fuera poco, les tocó el Grupo de la Muerte, con Borussia Dortmund, Milan y Newcastle, el nuevo rico.