Fin de semana a pura acción en la Venadense de fútbol en etapa de definición.

Lo que parecía una tarde inolvidable para Sportsman que si ganaba sería nuevamente de primera división terminó siendo una incertidumbre tras el empate 1 a 1 frente a Centenario de Venado Tuerto donde se le hiso todo cuesta arriba desde el partido hasta en el marcador donde tuvo que empatar el encuentro gracias a un gol de Sebastian Rolando y que trajo cierto alivio sin embargo ahora tendrá que definir el ascenso en Teodelina ante Racing que en la tarde de hoy le ganó con autoridad a Jorge Ñewbery de Rufino,depende del Tren blanco que con la victoria o el empate será de primera nuevamente.

Pasamos a la primera división y decimos que Studebaker sigue demostrando por qué es el mejor equipo de la A y sigue demostrando por qué hasta estas horas es el puntero del campeonato aprovechando el empate sin goles de Atlético Elortondo en el clásico,en este caso derrotó sin complicaciones 3 a 0 a Unión y Cultura de Murphy sumando así su 16to partido sin derrotas y asegurar aún más su clasificación entre los 8 mejores.

Mientras que Independiènte viajaba a San Eduardo con la ilusión de conseguir los 3 puntos y seguir teniendo esperanzas de salir de la Zona de Descenso no salió del 1 a 1 con Los Andes donde el rojo pegó primero con gol de su goleador Nazareno Marinelli pero después no pudo mantener la ventaja por la mínima y terminó en pardas cosa que a Independiènte no le es suficiente teniendo en cuenta que se acerca aún más el Final de la fase regular con 18 puntos por disputarse pero con la chances intactas en la lucha por no Descender.