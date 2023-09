En una audiencia realizada en el día de ayer cerca del mediodía, se llevó a cabo la imputación al jefe de la URVIII, Francisco F, en el contexto de una investigación en la que se lo acusa de hurto de dinero en un accidente de tránsito fatal que ocurrió el pasado domingo en la Ruta Nacional 8, kilómetro 362.5. La imputación fue presentada por el fiscal Eduardo Lago, quien le atribuye haberse apoderado de alrededor de 400,000 pesos pertenecientes a un motociclista fallecido en el siniestro.

Según el fiscal Lago, el imputado transitaba por el lugar del accidente en su camioneta, donde se detuvo y utilizó su condición de jefe policial ante las personas presentes en el lugar. Tomó los datos personales de testigos potenciales y del dinero que se encontraba cerca del hombre fallecido, que luego fue guardado. Sin embargo, el dinero no fue registrado en las actas, no se siguió el protocolo de cadena de custodia y no hubo registro de testigos.

El fiscal que investiga el caso, de oficio, atribuye al individuo investigado los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, hurto calamitoso y peculado. Mañana, Eduardo Lago solicitará medidas cautelares en relación al caso.

La Fiscalía continúa investigando activamente este asunto y se encuentra comprometida en asegurar que se haga justicia en el caso de la desaparición del dinero y cualquier conducta indebida relacionada con el mismo.