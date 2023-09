Enzo Pérez define su futuro en River: cuándo lo comunicará y el rol de Deportivo Maipú

Seis años le bastaron a Enzo Nicolás Pérez para introducirse de lleno en el corazón de los hinchas de River. Además de su amor por la camiseta, el mendocino estuvo a la altura de las circunstancias desde el primer momento que se calzó la banda roja y se ganó solito la ovación que cada dos semanas le dedican en el Estadio Monumental. Sin embargo, el tiempo vuela como un cóndor y al contrato del mediocampista le quedan tres meses de duración, por lo que tendrá que definir su futuro antes de que termine el año.

El 31 de diciembre del 2023 marcará el fin del vínculo del exjugador de la Selección Argentina con el cuadro de Núñez. Y los fanáticos del Millonario ya empezaron a demostrarle las ganas de que siga en el club. Por ejemplo, hace algunos partidos vienen cantando "Enzo es de River, de River no se va" y hasta colgaron una bandera en la tribuna Sívori Inferior, la que da espaldas al Río de la Plata, que reza "Enzo Pérez + 10".

Ante tanta especulación e incertidumbre, el volante central decidió romper el silencio después del triunfo por 1-0 frente a Universidad Católica en un amistoso: "Estoy muy bien, enfocado en lo que tengo que hacer. Siempre acompañando al equipo desde el lugar que me toque. Obvio que tengo que tomar una decisión con respecto a mi contrato, que los dirigentes saben que la voy a tomar a fin de diciembre. Por el momento seguiré disfrutando de vestir la camiseta de River".

Hay casos en los que la edad es solo un número, pero en otros acarrea un desgaste físico y mental importante en los jugadores. De hecho, en agosto padeció una sinovitis en la rodilla derecha que lo marginó durante algiunos partidos. La realidad marca que Enzo ya tiene 37 años y, como dijo hace un tiempo el propio Martín Demichelis, se ganó el derecho de decidir si quiere seguir compitiendo en uno de los equipos con mayor nivel del fútbol argentino.

El futbolista campeón de la Copa Libertadores 2018 goza de la completa consideración del DT y suele ser titular en el mediocampo junto con Rodrigo Aliendro. “Se lo dije el primer día a los jugadores: ‘no me asusta el DNI’. Un jugador puede tener una mejor prestación a edades avanzadas que cuando se comienza en esta profesión. También se lo dije a Enzo, que se ganó merecidamente cuándo dejar la institución. No lo va a decidir el club, ni el hincha, ni el cuerpo técnico. Lo va a decidir él. Lo veo contento entrenando. Depende pura y exclusivamente de él”, expresó Micho en la conferencia de prensa posterior a la consagración en la Liga Profesional 2023.

El rol que podría cumplir Deportivo Maipú en la decisión de Enzo Pérez

Al margen de si resuelve o no continuar en Alcorta 7597, Pérez ya sabe que el día que decida colgar los botines no lo hará en River. Hace 10 años que la idea de retirarse en Deportivo Maipú de Mendoza ronda en su cabeza con mucha fuerza. "Mi despedida no va a ser con esta camiseta. Sigo disfrutando, sigo aprendiendo, pero me voy a retirar en Deportivo Maipú por un deseo personal y familiar. Me queda mucho tiempo para seguir disfrutando con esta camiseta”, expresó en marzo del 2023.

El Botellero fue el equipo que lo formó futbolísticamente desde pequeño y en el que debutó, con solo 16 años, en septiembre del 2002, antes de partir a Godoy Cruz. El sueño de tener al cinco de la Banda en los pagos mendocinos toma cada vez más potencia. El presidente Hernán Sperdutti le abrió las puertas de par en par durante una entrevista con TyC Sports. "Estamos muy cerca de él, somos muy amigos. Cuando él lo decida, las puertas del club están abiertas. Uno se ilusiona con poder meterlo en el cupo. Sin dudas va a venir, se va a retirar en Maipú".

En este sentido, hay una cuestión que no pasa desapercibida. El equipo de Luis García es el escolta de la Zona B de la Primera Nacional y está a tres puntos del lider Chacarita. Es decir, que tiene chances concretas de jugar la final por el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino o disputar el Reducido, que va del segundo al octavo de cada grupo. La posibilidad de que Maipú juegue su primera temporada en la Primera División podría servir como arma seductora para repatriar al volante del elenco campeón del torneo local.

En principio, Enzo Pérez sigue demostrando que quiere pelear su puesto en River: fue el ganador, junto a Jonatan Maidana y Milton Casco, de un torneo de fútbol tenis que armaron en uno de los últimos entrenamientos que tuvo el plantel.