En cinco días, en el departamento Rosario hubo dos fugas de presos en distintas comisarías y disturbios en otra seccional. El factor en común de todos los hechos es la sobrepoblación carcelaria que tienen las dependencias policiales, que alojan actualmente a 444 internos en edificios cuya capacidad es de 142.

De esta manera, la situación en la ciudad santafesina se asemeja a la que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, una problemática que se agravó el último año, donde las fugas y los motines se repiten en las comisarías.

El último de los hechos ocurrió el miércoles por la mañana en la comisaría 10ª de Darragueira al 1100, en La Florida, en la zona norte, cuando dos reclusos atacaron a golpes al jefe de la seccional y a otros dos agentes en medio del recuento matutino de presos. La agresión derivó en un fuerte operativo del Comando Radioeléctrico y de Infantería, que realizó disparos con munición anti tumulto y logró controlar la situación.

El jefe de la Policía de Rosario, Daniel Acosta, fue hasta la seccional de la zona norte a supervisar el procedimiento y luego brindó una conferencia de prensa ante los medios. “El jefe de la comisaría sufrió una herida cortante en el pómulo izquierdo y tiene golpes en el cráneo. Fue trasladado a un hospital. Otros dos agentes tenían escoriaciones”, afirmó.

“En esta seccional hay capacidad para doce reclusos y hay 48, estamos superados ampliamente, el personal no está preparado para dedicarse a la custodia de detenidos: no es su función”, expresó Acosta. Y agregó: “Esto complica sus funciones y también implica demanda de patrulleros para traslados, que repercute en el servicio de móviles en la calle, en Rosario -que es lo que a mí me incumbe- hay 142 plazas en las doce comisarías con módulos, pero en este momento hay 444 detenidos, esto complica mucho”.