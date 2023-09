Scaloni, tras el triunfo de la Selección Argentina: "A Messi le harán estudios", "Cuti Romero se cree He-Man" y más

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, brindó una conferencia tras la victoria por 1-0 frente a Ecuador, como local en el inicio de las Eliminatorias: explicó que Lionel Messi le pidió el cambio (y que le harán estudios), se refirió al partidazo de Cristian Romero y llenó de elogios a sus dirigidos.

"Fue increíble. Estoy orgulloso del partido que hicieron los chicos con el nivel de exigencia que tenía este partido. Se jugó al límite, como tiene que jugarse un partido de Eliminatorias. Estamos tremendamente orgullosos del partido que hicieron. Han hecho un partido increíble. En muchos sitios en la cancha mano a mano y ganamos muchísimos duelos, y las que perdimos, volvimos rápido", fue lo primero que dijo el técnico en rueda de prensa.

Por otra parte, se refirió a la decisión de sacar al capitán a pocos minutos del final del encuentro. "Me pidió el cambio él. Si no, no lo saco. Es evidente. Después evaluaremos a ver qué tiene, pero pidió el cambio", afirmó Scaloni. En ese sentido, se refirió a las chances de que no viaje a Bolivia: "No sé qué tiene, sinceramente. Pidió el cambio. Mañana le harán estudios. Si está bien, viene y jugará. Si no está bien, ya veremos qué hacemos. Ya veremos. Es todo muy reciente".

Los elogios de Scaloni al Cuti Romero

Lionel Scaloni destacó el partidazo de Cuti Romero, una de las grandes figuras de la Selección Argentina frente a Ecuador: "No se puede decir mucho del partido que hizo. Encima con la gente que lo lleva en andas... Él se cree He-Man. Es un central increíble. A veces tiene que ahorrarse unos desplazamientos. Se cansa y deja el equipo atrás un poco mal parado. Pero el partido que hizo es increíble. Prefiero que haga eso a que se deje estar. Es un partido completo".

El balance de Scaloni en su quinto aniversario al frente de la Selección Argentina

Lionel Scaloni hizo un balance de su ciclo, al cumplir cinco años al frente de la Selección Argentina. "Cuando empecé, no pensé que iba a estar cinco años. Parece que fue hace poco y en realidad fue hace cinco años. Hubo momentos difíciles. Ahí te das cuenta que pasó tiempo. Uno va mejorando con la experiencia, juntando más partidos", sentenció.