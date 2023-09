Jorge Brito, contundente sobre la crisis de River: "Estamos más unidos que nunca"

El presidente de River, Jorge Brito, mandó un contundente mensaje de tranquilidad durante la 10° cena anual de la Fundación River en el predio de La Rural luego de que se filtrara que la relación entre Martín Demichelis y los referentes del plantel pasó por una crisis. El mandamás del Millonario subió al escenario, tomó el micrófono y expresó que están "más unidos" que nunca.

Luego de resaltar las acciones que realiza la organización año a año, el directivo lanzó una conclusión que sirve para calmar las aguas en medio de la turbulencia. "Tengo la suerte de trabajar en el lugar que quiero y con la gente que quiero. Tenemos grandes seres humanos y profesionales como jugadores, cuerpo técnico y comisión directiva. Quiero decirles que se queden muy tranquilos, que estamos tan o más unidos que nunca. River siempre va a seguir trabajando de la manera que lo hicimos. Porque somos River", disparó.

El director técnico y los futbolistas del plantel superior habían tomado la decisión de asistir juntos al evento para dar una imagen de unidad, sobre todo después de que se conociera que los más experimentados del equipo no están conformes con algunos manejos de Demichelis.

Todo comenzó cuando a los futbolistas les llegó la información de que el entrenador había mantenido una reunión "off the récord" con algunos periodistas partidarios, en la que dio a conocer determinadas cuestiones internas que -según ellos- no correspondían. A su vez, Micho habría deslizado que algunos de los más veteranos del plantel no serían tenidos en cuenta para el 2024. El hecho de que se hayan mencionado nombres propios fue el detonante que hizo estallar todo.

La palabra de Nacho Fernández sobre la crisis de River

El mediocampista oriundo de Castelli, a quien el DT calificó como el "cerebro" del equipo, también se refirió al asunto que sacudió al mundo River y le bajó el tono a lo que se dijo en las últimas horas: “Estamos pasando un momento complicado pero no es para hacer mucho drama. El grupo está bien, esta unido. Muchas veces hay que mantener la tranquilidad en estos momentos sin importar lo que se diga desde afuera”.

Qué se dijeron Demichelis y los referentes de River en la reunión

Por el revuelo que se generó, el DT y los líderes mantuvieron una reunión confidencial ¿Qué pasó en ese encuentro? Según cuentan desde Núñez, el cónclave entre las principales caras del equipo y el director técnico era "necesario" para decirse de frente ciertas cuestiones que venían molestando a los jugadores y desgastando el vínculo.

Ellos estaban disconformes con la forma en la que se comunica Demichelis con el afuera y, además, con otros manejos del día a día. Los referentes entienden que, como nunca había sucedido en ocho años de gestión de Marcelo Gallardo, ahora están trascendiendo internas de vestuario que deberían quedar justamente allí, en el vestuario, como se dice en la jerga futbolera.



En la charla, hicieron hincapié en esas filtraciones con la prensa, dejando en un segundo plano las decisiones tácticas y futbolísticas de los últimos partidos, que tampoco habrían caído del todo bien.