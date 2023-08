Zaira Nara habló de su conflicto con Paula Chaves: "Si salí con él, fue porque ella me dijo que sí"

Lo que pareció en su momento una amistad de las más fuertes del ambiente de la farándula, se disolvió cuando Zaira Nara se separó de su marido, Jakob Von Plessen, y comenzó un romance con Facundo Pieres, ex de Paula Chaves.

Y si bien la hermana de Wanda nunca blanqueo la relación formalmente, el caso resonó por el distanciamiento de las amigas que fue contundente, y cada una habló en su momento como pudo.

Mientras que Paula fue más ambigua a la hora de responder y acusó al distanciamiento a momentos de la vida diferentes, Zaira fue explicita y contó cómo se dieron los hechos. "Si yo, en algún momento de mi vida, empecé a conocer a una persona que hace 13 años estuvo con una amiga, a la primera que se lo pregunté fue a ella", comenzó diciendo sobre los rumores que aseguraban que el enojo de Paula se desprendía de haberse enterado por los medios de la relación entre su amiga y su exnovio.

"Si salí con él fue porque ella me dijo que sí. Y también si no estoy saliendo es porque noté que había una situación que quizás no era tan como me habían dicho que iba a ser. A mi me importan mucho mis amistades, si le hace mal, es importante para mí”, agregó.

Asimismo contradijo los dichos de Chaves que días atrás habló desde su instagram del alejamiento con Zaira y sostuvo que "no estaban en la misma sintonía". Respondiendo a esto, la modelo expresó: “Entiendo eso que dijo que las personas según lo que están transitando en un momento de su vida puede que no sientan que están a la par de la mía. Yo espero que ojalá eso pueda cambiar con el tiempo, porque a mí no me importa en qué situación estén mis amigas”, admitió.

Al tiempo que completó: “Me parece que las amistades no tienen que ver con la sintonía en la que estén y desde mi lugar siguen siendo mi familia. Yo a Pedro y a Paula los amo con toda mi alma, y a sus chicos ni hablar, pero también entiendo que si hay alguien que esté molesto con esa situación se aleje”, reconoció dejando en claro quién tomó la decisión de terminar la amistad.