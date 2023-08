Falleció el fiscal general Federico Delgado que investigó causas de corrupción, DDHH y la tragedia de Once

El fiscal federal de Comodoro Py 2002 José Federico Delgado falleció este domingo a los 54 años, informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, que expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y colaboradores.

El funcionario judicial padecía un cáncer de pulmón que en los últimos meses se tornó más agresivo.

Causas en las que participó Federico Delgado

Delgado llevaba más de dos décadas al frente de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 6 de la ciudad de Buenos Aires. Desde allí, investigó el supuesto pago de sobornos en el Senado; el megacanje de la deuda externa; la Tragedia de Once; la documentación filtrada por los llamados 'Panamá Papers', en los que apareció mencionado el ex presidente Mauricio Macri; el enriquecimiento ilícito del ex secretario de Obras Públicas José López y la muerte de cinco personas en el boliche Time Warp en el complejo Costa Salguero, entre otras causas judiciales.

El fiscal federal también tuvo a su cargo investigaciones por delitos de lesa humanidad cometidas durante la última dictadura militar bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército.

El 8 de junio pasado la Cámara Federal porteña había ratificado que el fiscal estuviera al frente de la investigación por el viaje de jueces, funcionarios porteños y empresarios del Grupo Clarín a Lago Escondido.

En mayo último, Delgado había criticado los fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia sobre los procesos electorales en San Juan y Tucumán a pocos días de que la ciudadanía fuera a votar.

El sistema judicial, opinó el fiscal en ese momento, "parece estar habitado por un interés particular por fuera de la Constitución".