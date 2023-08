Fin de semana sin Derrotas para los equipos de nuestra ciudad

La fase regular de la primera A de la liga Venadense empieza a tomar la recta final y todos los encuentros de ahora en adelante son fundamentales para clasificar entre los 8 o para salir de la Zona de Descenso,esas realidades son las que apañan a Studebaker e Independiènte,un Studebaker que no para de ganar y de sacar puntos que de ser así la próxima fecha cumplirà una rueda completa sin Derrotas en caso que no pierda,ésta vez su víctima fue Juventud Unida de Santa Isabel con victoria por 3 a 2 y la punta del campeonato quedó a manos del verde cañaseño.

Por su parte Independiènte se trajo un punto de Elortondo a su visita de Peñaròl que no es mal resultado pero los de Barrio sur saben que tienen que sumar de a 3 con urgencia y que los empates cada vez valen menos.

Hablando de empates de más estar decir el valiosìsimo empate que se trajo Sportsman desde Rufino que sabiendo de la Derrota De Racing de Teodelina el sábado a estirado la ventaja y 4 los puntos que los separan de sus perseguidores y que ahora se le presenta una chance inmejorable el próximo fin de semana que en caso de derrotar a Centenario como local Sportsman será de primera nuevamente,una gran expectativa nos espera la próxima fecha donde se empiezan a definir cosas en ambas divisiones.

A continuacion los resultados de una nueva fecha

Primera División 'A' (22da fecha)

Jorge Newbery (VT) 2-2 Atl. Elortondo (Patricio Madero y Facundo Rossi / Franco Mathey y Leonel Sosa)

Dep. San Jorge 2-0 Sp. Rivadavia (Julián Trucco y Juan Quiroga)

Gral. Belgrano 0-1 Hughes FBC (Francisco Capponi) Susp. a los 31' del ST por agresión a un juez asistente.

Peñarol 1-1 Independiente FBC (Ariel Lescano / Nazareno Marinelli)

Juv. Pueyrredón 1-2 Sp. Sarmiento (Jonathan Guerra / Lucas Ruíz y Axel Savino)

Unión y Cultura 1-1 Teodelina FBC (Maximiliano Saucedo y Alan Navarro)

Studebaker 3-2 Juventud Unida (Agustín Flores x2 -1 de penal- y Cristian Taborda / Ezequiel Maidana, Claudio Azaldegui)

Los Andes FBC 1-1 Sp. Sancti Spíritu (Carlos Banegas / Lucas Permuchi -p-)

Primera División 'B'

Zona Campeonato A (4ta.)

Centenario FBC 3-2 Racing Club (Francisco Franco e/c, Mateo Gauchat y Renzo Sibona / Fidel Bellón y Maximiliano Díaz)

Jorge Newbery R 1-1 Sportsman VC (Agustin Araiz / Marco Felici)

Zona Campeonato B (4ta.)

Sp. Carmelense 1-1 Belgrano FBC (Davor Kresic / Joaquín Garay)

Ciudad Nueva 2-0 Matienzo (Marcelo Coria y Jonatan Zapata)

Zona Repechaje C (6ta.)

Deportivo Chapuy 2-1 Sp. Avellaneda (Ramiro Canetelli y Ayrton Araya -p- / Manuel Paredes)



Central Argentino 1-0 Atl. San Martín (Leandro Saldivia)

Sportivo MT 1-1 Sacachispa FBC (Benjamín Dupuy / Roberto Rodríguez)

Zona Repechaje D (6ta.)

Belgrano R 1-0 Nueva Era (Emanuel Arias)

Independiente A 0-1 Náutico Melincué (Mariano Vega)

Def. Talleres 2-1 Sp. Ben Hur (Hugo Schoef y Esteban Poggio / Nicolás Rodríguez)

#POSICIONES

Primera División 'A'

1. Studebaker 45 puntos

2. Atl. Elortondo 44

3. Juv. Pueyrredón 35

4. Peñarol 35

5. Jorge Newbery (VT) 34

6. Unión y Cultura 33

7. Teodelina FBC 33

8. Hughes FBC 32*

9. Sarmiento 30

10. Sp. Rivadavia 29

11. Sp. Sancti Spíritu 24

12. San Jorge 24

13. Gral. Belgrano 23*

14. Juventud Unida 22

15. Los Andes 20

16. Independiente 14

(*) Susp. a los 31' del ST por agresión a un juez asistente. Resolverá el Tribunal Disciplinario.

Primera División 'B'

Zona Campeonato A

1. Sportsman (VC) 8

2. Jorge Newbery (R) 4

3. Centenario 4

4. Racing Club 4

Zona Campeonato B

1. Belgrano FBC 6

2. Sp. Carmelense 6

3. Ciudad Nueva 5

4. Matienzo 3

Zona Repechaje C

1. Central Argentino 18

2. Sacachispa 10

3. San Martín 9

4. Dep. Chapuy 7

5. Avellaneda 7

6. Sp. María Teresa 1

Zona Repechaje D

1. Náutico Melincué 18

2. Def. Talleres 10

3. Nueva Era 9

4. Dep. Belgrano R 8

5. Independiente (A) 5

6. Sp. Ben Hur 1