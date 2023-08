Bocas Junior, el boxeador africano que sueña con estar en los Juegos Olímpicos de París 2024

Algunos hinchas de Boca eligen llamar "Martín" o "Román" a sus hijos en honor a dos de los máximos ídolos de la historia xeneize. Otros prefieren ponerle "Diego" por Maradona o "Carlos" por Tevez, dos futbolistas que salieron campeones en el cuadro de La Ribera y se subieron al altar. Sin embargo, hubo un padre que en Camerún eligió Bocas Junior como nombre para su niño con el objetivo de rendir tributo a su propio fanatismo. Ese pibe hoy se convirtió en un hábil boxeador y sueña con llegar a los Juegos Olímpicos Paris 2024.

El motivo por el que su padre le puso Bocas Junior

“Mi padre veía mucho los partidos de Boca Juniors, por eso me llamó así. De niño jugaba al fútbol en la calle, pero nunca pensé en más", contó el púgil de 24 años en diálogo con Relevo.

A pesar de haber nacido en el país africano, Bocas tomó la decisión de emigrar a España por los comentarios que le hacía un amigo suyo cuando tenía 10 años. "No fui a la escuela, pero aprendí el oficio de soldador y con 10 años tenía trabajo. Un amigo me empezó a hablar de la vida allá y decidí irme con él. No sabía ni que era un país en el que vivía gente blanca”, explicó.

El principal problema que se le presentó era la falta de papeles para ingresar al Viejo Continente, por lo que tuvo que escabullirse de forma ilegal. Cruzó la valla en Ceuta, una ciudad ubicada en el estrecho de Gibraltar, y logró entrar. Demoró 5 años en hacer todo el trayecto hasta llegar a España.

"Tuve suerte, pero el camino fue muy duro. No sabía ni siquiera lo que me esperaba. Mi madre me pudo ayudar en todo mi camino dándome algún dinero, pero mi amigo no tenía esa suerte y teníamos que ir trabajando en los países que cruzábamos para poder costearnos todo. No podía avanzar sin él. Eso hizo que tardase tanto”, relató.

Pudo instalarse en Avilés, pero sus primeros años fueron duros porque "no tenía para comer". Ahí empezó a practicar boxeo, el deporte que lo enamoró rápidamente: “Pedí hacer algún deporte de fuerza y me apuntaron a un gimnasio de pesas. No me gustó. Al lado había uno de boxeo. Probé y me enamoró desde el primer momento”.

Su mudanza a Oviedo se vio marcada por las malas influencias. “Me eché amigos que no debía. Estaba enganchado a los porros. Cuando llegué al piso no sabía las normas. Me pillaron fumando en la habitación y me expulsaron un mes. Les pedí ayuda. Necesitaba una actividad, el boxeo, para no volver a la mala vida. Me apuntaron y nunca he parado de entrenar desde entonces”, confesó el camerunés.

Finalmente encontró su lugar en el mundo en la ciudad de Madrid. La organización Cáritas le dio una mano con la compra de artículos que le sirvieron para especializarse en el boxeo y construir una carrera que empezó adentro de un gimnasio en el estadio del Rayo Vallecano. En 2021 Bocas Junior compitió en los Campeonatos de España representando a la capital y ganó una medalla de bronce. Dos años después se colgó la de oro al vencer a todos sus rivales por nocaut.

Los Juegos Olímpicos de París 2024, el objetivo de Bocas Junior

Si bien representó a Madrid en ambas competencias, no puede llevar la bandera de España en ningún certamen al no tener la doble nacionalidad. Sin embargo, le llegó la oportunidad de pelear para Camerún en el Campeonato Africano, aunque decidió rechazar la oferta: “Descubrí que la selección tenía alguien en mi peso. No quise competir, le dejé la posibilidad al que estaba. No quería quitarle su chance”.

Apoyado por cientos de fanáticos xeneizes en las redes sociales, Bocas Junior tiene los Juegos Olímpicos del año que viene entre ceja y ceja como el próximo escollo a superar: “El torneo africano se organiza en Camerún, lo que me permitió ver a todos los que serán mis rivales. Mi objetivo ahora mismo es ir a los Juegos”.