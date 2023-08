Bombazo en la Fórmula 1: Massa quiere quitarle el título a Hamilton por el crashgate de 2008

El Crashgate fue el mayor escándalo de la historia de la Fórmula 1 y casi 15 años más tarde el principal perjudicado, Felipe Massa, decidió iniciar acciones legales y reclamar por el título que terminó celebrando Lewis Hamilton. El brasileño de 42 años le reclama a Formula One Management y la Federación Internacional del Automovil que esa situación afectó el espíritu deportivo y las ganancias que no obtuvo por no poder consagrarse en el 2008.



Los abogados del expiloto le enviaron a ambas instituciones un "Aviso Previo de Reclamación" de un total de ocho páginas. Este es el primer paso para iniciar un reclamo legal, ya que los letrados aseguran que su campaña deportiva en aquella temporada y sus ingresos económicos fueron perjudicados por los hechos que se dieron en el Gran Premio de Singapur del 2008.

“Claramente, el señor es el legítimo campeón de 2008, y la Fórmula 1 y la FIA han ignorado deliberadamente la mala conducta que le privó de ese título. Esto le costó decenas de millones de euros en pérdidas de ingresos y primas”, dice entre otras cosas la carta enviada a la FOM y a la FIA. Los representantes de Felipinho aseguran que ambas asociacion no supieron manejarse despues de enterarse que Nelson Piquet Jr. chocó su Renault adrede. En esas circunstancias, su entonces compañero Fernando Alonso terminó ganando la carrera.



Si no recibe una respuesta satisfactoria a sus reclamaciones, el objetivo de Massa es "emprender acciones legales para reclamar una indemnización por los daños sufridos, así como reconocer que, de no haber sido por estos actos ilegales, habría sido el campeón de 2008".

La entrevista de Bernie Ecclestone que desató el reclamo de Massa

Este reclamo por parte de Felipe Massa, casi 15 años después, se dio por la entrevista que dio Bernie Ecclestone en marzo y admitió que sabían todo lo que había pasado. “Decidimos no hacer nada. Queríamos proteger el deporte y salvarlo de un escándalo enorme. Por aquel entonces, había una norma según la cual la clasificación de un campeón del mundo era intocable después de la ceremonia de entrega de premios de la FIA a final de año. Así que a Hamilton se le entregó la copa y todo fue bien”, reconoció quien fue el presidente y director ejecutivo de la Formula One Management y Formula One Administration.



“Teníamos suficiente información en ese momento para investigar el asunto. Según los estatutos, deberíamos haber anulado la carrera de Singapur en esas condiciones. Eso significa que no habría repercutido para la clasificación del campeonato. Y Felipe Massa se habría convertido en campeón del mundo y no Lewis Hamilton”, siguió en F1-Insider.

“Incluso hoy día todavía me da pena Massa. Lo siento por él. Al final, ganó la carrera de casa en San Pablo y lo hizo todo bien. Fue engañado y no se llevó el título que merecía, mientras que Hamilton tuvo toda la suerte del mundo y ganó su primer campeonato”, cerró sobre el tema Bernie.



Crashgate, el mayor escándalo de la historia de la F1 que perjudicó a Felipe Massa



Este hecho se dio el 28 de septiembre de 2008 en el primer Gran Premio que se disputó en Singapur en la categoría y también la primera carrera nocturna de la historia. En aquel momento Flavio Briatore, jefe del equipo Renault, y Pat Symonds, director técnico, le ordenaron a Nelson Piquet Jr. que chocara para que su compañero Fernando Alonso ganara aquella carrera.

Con las detensiones, el español fue el ganador pero todo quedó en segundo plano cuando se reveló la estategia de Briatore. La FIA lo suspendió de manera perpetua para ingresar a cualquier carrera organizada por la institución. Entonces consideran que esta carrera debió ser anulada, si esto hubiese pasado, Hamilton no hubiese sumado las seis unidades que tuvo por ser tercero aquella noche.

En la última fecha, en Brasil, Massa hizo todo para ser campeón con su Ferrari. Ganó la carrera, pero el último sobrepaso del inglés lo dejó quinto y esos puntos le alcanzaron para quedarse con su primer título.