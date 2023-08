Colegio de Magistrados rechaza acusaciones de connivencia política contra el Intendente Lattanzi

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe (Zona Sur) manifestó públicamente su rechazo a las expresiones recientemente vertidas a la prensa por el abogado Me Neill (defensor del intendente Municipal de Rufino) por las cuales afirmara que el resultado adverso del juicio llevado contra su defendido, fuera producto de "presiones políticas" sobre el accionar del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia.

"Nuestra Institución se pronuncia claramente en contra de cualquier visión o manifestación, falaz, parcial o sesgada que pretenda deslegitimar el trabajo que desde todo el estamento judicial provincial se ha realizado y se sigue realizando con absoluta independencia y respeto a la Constitución nacional y provincial", señaló el Colegio de Magistrados en un comunicado.

El Colegio de Magistrados aseguró que "los jueces y fiscales de la provincia de Santa Fe trabajan con absoluta independencia e imparcialidad, y que no se dejan influenciar por presiones políticas o de cualquier otro tipo".

"Desde nuestro lugar de representación institucional, no cesaremos en reconocer el constante esfuerzo y en apoyar a los y las colegas, jueces/ as, fiscales y defensores/ as, en orden a que puedan desarrollar su importante función en un ámbito de debido respeto a su independencia, integridad y dignidad", concluyó el comunicado.