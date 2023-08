Boca pidió liberar el cupo de Sebastián Villa ante FIFA y AFA

El conflicto entre Boca y Sebastián Villa sumó un nuevo capítulo con un pedido especial del Xeneize ante FIFA y AFA luego de que se hagan públicas imágenes del jugador entrenando con un club de la Tercera División de España. ¿Qué pedido hicieron? Que el jugador no ocupe cupo de extranjero.

Las fotos de Villa con la indumentaria del Unión Deportiva Lanzarote generaron en Boca dos consecuencias. La primera, que el club pida ante AFA y FIFA que el colombiano no ocupe cupo de extranjero por considerar que el litigio judicial "será largo". Dicha cuestión fue antes consultada por los abogados de la institución con Futbolistas Agremiados Argentinos, quienes le informaron al club que es posible obtener ese pedido.

De igual manera, el litigio también suma otra consecuencia y es la del impacto de las fotos de Villa en España. Para Boca, dicha actitud es ilegal en torno a su contrato todavía vigente con el club. Al margen de que el colombiano se considere despedido, lo cierto es que su contrato con Boca, a los efectos prácticos, sigue vigente. En ese contraste de posturas reside el conflicto judicial y ante el cual el equipo argentino solicitó que, mientras dure el mismo, pueda liberar un cupo.

Cabe destacar que el pedido de Boca para liberar el cupo responde a la nota que el jugador envío a la institución considerándose despedido. Dicha nota hace a la cuestión deportiva del conflicto. Por otro lado, la cuestión de la validez de su contrato y su decisión de entrenar con otro club se debatirá en la Justicia laboral.

Las fotos de Sebastián Villa entrenando en España

El pasado jueves aparecieron fotos de Sebastián Villa con la indumentaria del Unión Deportiva Lanzarote, durante un entrenamiento del club que milita en la Tercera División RFEF de España. El club es dirigido por Leonel Gancedo y, según explicó el entrenador, la situación respondió a una buena relación con la gente que maneja la carrera del colombiano. "Somos un club amateur y tengo buena onda con los representantes del jugador, vino por el fin de semana a la isla y le ofrecimos moverse un poco con el equipo", explicó el Pipa en diálogo con el periodista Marcos Durán.

Cabe mencionar que, a fines de la semana pasada, los abogados del jugador presentaron una carta documento ante Boca en la que afirmaban que Villa se considera jugador libre. Desde ese momento, no volvió a presentarse en el predio de Ezeiza a pesar de que para el club tiene contrato vigente. Su decisión se basó en que al colombiano no le otorgan los derechos para ejercer su trabajo al no permitirle competir oficialmente.

En las últimas horas, el jugador publicó imágenes suyas entrenando y agradeciendo al Pipa Gancedo por la posibilidad de entrenar con su equipo, además de lanzar un tiro por elevación al Xeneize al asegurar que se mantiene en silencio ante el conflicto.: "Trabajando día a día con humildad, sin hablar mucho y esperando mi momento". El entrenador, por su parte, respondió la publicación: "Es un privilegio poder recibir a un futbolista de jerarquía mundial, siempre será un placer abrazar y ayudar a todas las personas como nos dijo Nuestro Señor Jesucristo".