El escrutinio definitivo de las Primarias santafesinas está cerca de terminar. Desde el Tribunal Electoral provincial estiman que el conteo concluirá entre este miércoles a última hora y mañana jueves ya que aún resta finalizar el control de votos de Rosario y San Lorenzo. Hay unos 100 empleados afectados a la operativo.

“Nos quedan alrededor de 1.500 mesas, 1.100 son de Rosario”, informó este miércoles temprano por la mañana el secretario del Tribunal Electoral de la provincia, Pablo Ayala, en contacto con el programa Radiópolis (Radio 2).

Explicó que el conteo de Rosario demora más porque es el departamento más grande en cantidad de votos, tiene más de 3 mil mesas. Una vez concluido, continuarán con San Lorenzo que tiene alrededor de 422. “Si no está muy trabada la mañana, estaremos terminando hoy o mañana a la mañana”, anticipó en referencia a este miércoles por la tarde o este jueves por la mañana.

Aunque el escrutinio provisorio ya dio un panorama de lo que serán las elecciones generales, el definitivo es el único que tiene validez jurídica y por eso, recordó Ayala, es importante esperar a los resultados que arroje. En ese marco, matizó cualquier declaración o discusión política iniciada desde el domingo electoral.

Uno de esos debates es sobre la conformación de la lista de candidatos a diputados de Unidos para Cambiar Santa Fe. La ganadora de la categoría, de acuerdo, al escrutinio provisorio, fue la socialista Clara García, pero el radical José Corral señaló públicamente que no sería así. Ayala advirtió que el ex intendente de Santa Fe no hizo ninguna presentación formal ante el Tribunal. Quién salió primero y quién salió segundo es importante para determinar el orden final de las listas para las generales de acuerdo al sistema D'Hont.