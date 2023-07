La Selección Argentina que dirige Germán Portanova debió cambiar los planes de entrenamiento ante la imposibilidad de usar las canchas de césped del Michael's Ave Reserve, completamente inundadas por las lluvias constantes que cayeron sobre Auckland desde la noche del jueves hasta el mediodía del viernes.

Las futbolistas fueron directamente a la cancha de futsal del club en la zona de Ellerslie, donde el preparador físico Franco Caponetto propuso un circuito de ejercicios de reacción, velocidad y coordinación para comenzar la activación diaria. También se realizaron trabajos con bandas de resistencia.

Luego, divididas en grupos de tres, las jugadoras argentinas llevaron a cabo distintos ejercicios de técnica individual con pelota, buscando aprovechar al máximo el espacio disponible. Por su parte, las arqueras Vanina Correa, Abigail Cháves y Lara Esponda realizaron labores cognitivas, de coordinación y respuesta bajo cansancio. Finalmente, las jugadoras de campo se dividieron en tres equipos para disputar duelos de posesión y definición en espacio reducido.

La embajadora argentina en Nueva Zelanda, María Belén Bogado, se acercó a observar la práctica albiceleste y dialogó con las futbolistas y el cuerpo técnico para brindarles su apoyo.

La Selección de Portanova se prepara para el debut en el Mundial contra Italia, este lunes 24 (a las 3.00 hora argentina, las 18 hora local), en el estadio Eden Park de Auckland. El sábado, el equipo volverá a entrenarse en el club del Michael's Ave Reserve. En tanto, la última práctica antes del encuentro frente a las italianas será el domingo por la tarde en el Waitakere Stadium.

Cuándo juega la Selección Argentina: fixture, calendario y los partidos

Argentina vs. Italia | Fase de Grupos, fecha 1 | Auckland, Nueva Zelanda | Día y hora: lunes 24 de julio, 03.00 horas.

Argentina vs. Sudáfrica | Fase de Grupos, fecha 2 | Dunedin, Nueva Zelanda | Día y hora: jueves 27 de julio, 21.00 horas.

Argentina vs. Suecia | Fase de Grupos, fecha 3 | Hamilton, Nueva Zelanda | Día y hora: jueves 4 de agosto, 03.00 horas.